Jedini pravi, originalni 'guz*njin sin' Robert Selinger! Žiri i publika u transu, zadao domaći zadatak (VIDEO)

Bio je maestralan.

Robert Selinger naredni je kandidat koji je izašao na veliku scenu "Pinkovih zvezda" i izveo Džibonijevu pesmu "Libar", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga on je otpevao i čuvenu pesmu Zabranjenog pušenja "Guzonjin sin", a za svoj nastup bogato je nagrađen - sva četiri da.

- Eto kako se lepo radi, umesto četiri dobio si pet, ti si danas jedini guzonjin pevački sin, bravo majstore, ne bih ništa više dodao - rekao je Bosanac.

- Svi mislimo isto - rekla je Viki.

- Najbolji si majstore, usvojiću te - rekao je Bosanac.

- Rok n rol se ponosi s tobom - rekao je Kemiš.

- Mogu ti reći, daleko si dogurao, bajo, svaka ti čast, s kojim pevačima se takmičiš, svaka ti čast kako pevaš ove pesme koje sentimentalno vežu naše srce i auru, pa svaka ti čast. Ti si Guzonjin sin jedini pravi originalni - rekao je Despić.

- Stvarno si bio super, ovo je tvoje najbolje pojavljivanje, ti večeras nisi na kredit, odabir pesama je bio ful - navela je Viki.

- Nema veze koje kakve fakultete završio, Jelena ti si stvarno profeskorka večeras - rekao je Bosanac.

- Ovaj dečko je razvalio, pokidao si majstore - rekla je Jelena.

