Ustati, pa reći Robert Selinger! Podigao kompletno sve na noge, Bosanac ustao da mu ČESTITA! (VIDEO)

Njegov najbolji nastup do sad!
Sledeći kandidat ove večeri bio je Robert Selinger koji je ovoga puta otpevao pesmu grupe "Kerber" - Bolje da sam druge ljubio, a njegova mentorka je Jelena Karleuša.
Nakon toga, Robert je otpevao i pesmu "Riblje čorbe" - "Pogledaj dom svoj anđele", a za svoj nastup dobio je sva četiri "da" i dikretan prolaz u naredni krug.
Kompletan studio je skandirao i aplaudirao kao i svi članovi žirija nakon njegovog nastupa.
- To je taj rok n rol - rekao je Kemiš.
- Kakav odabir pesama Karleušo, kako je krenuo Čorba, već je postala riblja, odmah je dobio ovde, ludilo, odličan odabir, čemer, smrt i jad, ludilo - rekao je Desingerica.
- Bio je odličan, ovo je tvoje najbolje pojavljivanje, najbolji krug. Prva pesma jako dobra, a drugu si razvalio, odreagovali smo, super - rekla je Viki.
- Bravo majstore, ti si pravi i nastavi tim putem, jedan aplauz za ovog momka i njegovu mentoricu - rekao je Bosanac i izašao da mu pruži ruku.
- Retko se dešava da Bosanac ovako reaguje, hvala kolege, hvala Roberte što si me učinio ponosnom večeras - rekla je Jelena.
