Ustati, pa reći Robert Selinger! Podigao kompletno sve na noge, Bosanac ustao da mu ČESTITA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Njegov najbolji nastup do sad!

Sledeći kandidat ove večeri bio je Robert Selinger koji je ovoga puta otpevao pesmu grupe "Kerber" - Bolje da sam druge ljubio, a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon toga, Robert je otpevao i pesmu "Riblje čorbe" - "Pogledaj dom svoj anđele", a za svoj nastup dobio je sva četiri "da" i dikretan prolaz u naredni krug.

Kompletan studio je skandirao i aplaudirao kao i svi članovi žirija nakon njegovog nastupa.

- To je taj rok n rol - rekao je Kemiš.

- Kakav odabir pesama Karleušo, kako je krenuo Čorba, već je postala riblja, odmah je dobio ovde, ludilo, odličan odabir, čemer, smrt i jad, ludilo - rekao je Desingerica.

- Bio je odličan, ovo je tvoje najbolje pojavljivanje, najbolji krug. Prva pesma jako dobra, a drugu si razvalio, odreagovali smo, super - rekla je Viki.

- Bravo majstore, ti si pravi i nastavi tim putem, jedan aplauz za ovog momka i njegovu mentoricu - rekao je Bosanac i izašao da mu pruži ruku.

- Retko se dešava da Bosanac ovako reaguje, hvala kolege, hvala Roberte što si me učinio ponosnom večeras - rekla je Jelena.

