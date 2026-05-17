Ti si nam melem na ranu! Mervan Mehmedović razgalio žiri i publiku i zasluženo prošao u sledeći krug! (VIDEO)

Bio je besprekoran!

Sledeći takmičar ove noći bio je Mervan Mehmedović koji je izveo Adilovu pesmu "Veruj u nas", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga on je otpevao i pesmu Milana Stankovića "Luda ženo", a potom je palica bila u rukama žirja - sva četiri da za Mervana.

- Ja sam nekako slaba na tebe, slaba sam na taj tvoj osmeh, na tvoje pevanje koje je konstantno uvek muški, umeš da odabereš pesmu, po svom kroju, ne ulaziš u eksperimente i to mi se dopada - rekla je Zorica.

- Bilo je to dobro - naveo je Bosanac.

- Bio si dobar, dobar odabir pesama, veseo, vedar, pozitivan, to nam baš treba, kao neki melem na ranu, bio si super - rekla je Viki.

- Odličan pet - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.