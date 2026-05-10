Ti si najbolji pevač ovog takmičenja! Robert Selinger ODUŠEVIO I RAZGALIO SVE, direktno se plasirao u sledeći krug!

Kod njega nema greške.

Robert Selinger naredni je takmičar ove noći, koji je otpevao Tifinu pesmu "Da te Bogdo ne volim", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga on je otpevao i čuvenu pesmu grupe Galija "Digni ruku", a žiri je i ovoga puta bio jednoglasan - sva četiri "da".

- Nema potrebe da šiješ kostime, da izaigravaš manekene, on je taman visine da lepo gledam, svaka ti čast - rekla je Zorica.

- Mnogo se radujem što vas vidim, bez vas ovaj šou nije ništa - rekao je Robert.

- Da se zahvalim svim kandidatima, svojim ali i ostalima koji su mi poželeli ozdravljenje, pisali, raspitivali se - navela je Zorica.

- Tvoj prvi ton, je odsekao kao sablja, i beži bolan, hajde - rekao je Bosanac.

- Tvoje najbolje pojavljivanje do sad, bravo od srca - rekla je Viki.

- Ti si najbolji pevač ovog takmičenja - rekla je Jelena.

