Kod njega nema greške! Mervan Mehmedović još jednom pokazao zašto je jedan od favorita, dobio SVA ČETIRI DA!

Bio je odličan.

Sledeći takmičar ove večeri bio je Mervan Mehmedović, koji je otpevao pesmu Dženana Lončarevića "Duga", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga on je otpevao i pesmu Zdravka Čolića "Krasiva", a žiri kod njega nije imao dileme, sva četiri "da" i direktan prolaz u deveti krug takmičenja.

- Vokalno odlično, perfektno, malo mi je vizuelno bilo momenata koji ti nisu trabali, ali više je bilo dobro, ne mogu da ti dam ne da te sakatim - rekao je Desingerica.

- Te pesme se tako pevaju, dobar odabir pesama, sa srećom - rekla je Viki.

- Ti si jedini kandidat koji je od prvog kruga standardno dobar i standardno čist, sad da li mi se dopao repertoar, to nije ni bitno, mislim da mnogo ulažeš, da se mnogo trudiš i želim ti mnogo sreće u daljim krugovima - rekla je Zorica.

- Ovakva vrsta pesama kao u prošlom krugu i sada, izbacuje malo tvoje mane pevačke, moraš da tražiš pesme koje imaju više dinamike, i sa tim problemom koji je deo tebe moraš da kalkulišeš, više ritam ganjaj, Krasiva je bila dosadna jer si bio ravan - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.