Zakucavanje za sam kraj! Milutin Novović dobio sva četiri DA, razgalio ceo studio i žiri!

Bio je odličan.

Poslednji takmičar ove noći bio je Milutin Novović, koji je ovoga puta razgalio žiri i studio pesmom Predraga Živkovića Tozovca "Ovamo cigani", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga Milutin je otpevao i pesmu Dada Polumente "Fali mi ljubav", a posle nastupa žiri nije imao dileme - on ne dobio sva četiri glasa i plasirao se direktno u sledeći krug.

- Bilo je tu dosta nesigurnih tonova, ali to je živo izvođenje, ja sam to nagradio, pogotovo što su bile dve različite kompozicije, bravo - rekao je Bosanac.

- Ovo drugo si pokazao da znaš i ne moraš više taj fazon da pevaš, mnogo ti bolje leži pravi narodnjak, lepo je što si pokazao da možeš da se snađeš, ja te malo više čujem u Jovanu Perišiću, gde negde ima više trilera, ali si generalno super, odličan. Super je sve, najviše mi se sviđa što se zove Milutin, ja Radmila, ja negujem ta šumadijska imena - rekla je Rada.

- Milutine stabilan si pevač, jako lepa boja glasa, zreo pevač, ti možeš da radiš i komercijalne stvari, gradski pevač, kulturan, urban, meni se to dopalo, nemam ništa da ti nađem - rekla je Viki.

- Bio si dobar u prvoj pesmi, druga ti je bila malo kriminalnija, imao si sreće što si zadnji, pa sam se ja malo oklizno, bilo je više za tri, druga pesma nije to bilo to, ovo ti je poklon večeras - rekao je Desingerica.

- Mentorka ima da kaže da je ovo divan kandidat, top izgleda, top se oblači, jako komercijalnu boju glasa ima sve može da radi - rekla je Jelena.

Autor: R.L.