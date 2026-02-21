Razgalio ceo studio! Prvi kandidat Haris Kajević dobio sva četiri DA, postavio domaći zadatak (VIDEO)

Bilo je pravo uživanje za sve.

Prvi kandidat koji se predstavio ove večeri bio je Haris Kajević, koji je otpevao pesmu Ljube Aličića "S prvom kišom", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, Haris je za svoje drugo predstavljanje odabrao Đanijevu numeru "Jos te sanjam", a za svoj nastup dobio je sva četiri glasa i direktno se plasirao u sledeći krug.

- Harise bio si dobar, moglo je to čvršće i energičnije, ali bilo je lepo, nije mi ništa smetalo. Dosta su mi ujednačene te dve pesme, prema tvom izvođenju, možda si u drugoj trebao da budeš energičniji, ali bilo je dobro - rekla je Viki.

- Meni je okej, intonativno korektno, tehnički stabilno, dikcija razumna, okej za treći krug, lepo momak izgleda i treba da ide dalje - rekao je Kemiš.

- Tvoja toplina u glasu, tvoj način izvođenja prve pesme prosto je prelep, prekrasno. Druga pesma, počev od ukrasa, od teksta, od manira, ne znam zašto mora biti druga brza pesma, sad je već vreme da prilagođavamo pesme kandidatima, ali nije bitno to. Druga pesma je pokazala da kad se da u tempu i taj način koji Đani ima, ti si se u strofi pogubio, ali si se izvukao u refrenu i meni je jako prijalo, ta prva pesma je pravac koji treba da ganjaš, pretopla boja glasa - rekao je Bosanac.

- Meni je dosta bilo sterilno, pogotovo za takmičenje, jer ima ljudi koji baš idu pun gas, što kaže Bosanac bilo je lepo, ali ne sme da bude samo lepo. Bio si mi kao neki sloumoušun, a dođe druga pesma, znaš ti kako to Đani šuri. Ja sam dao da jer si vokalno dobar, lepo pevaš, ali za četvrti krug mora da bude pun gas, baš je bilo sterilno mleko, kao za neku lepšu priredbu - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.