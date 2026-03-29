Petnaestogodišnji Milan Bajin RAZGALIO CEO STUDIO! Sva četiri DA zacementirana, a Bosanac i Kemiš se ZAKAČILI oko jedne stvari! (VIDEO)

Svima je izmamio osmehe.

Naredni kandidat ove noći bio je Milan Bajin koji je večeras otpevao pesmu Šabana Šaulića "Samo mene volela si lažno", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga, Milan je izveo i Đanijevu pesmu "Sve mi tvoje nedostaje", a za svoj nastup pobrao je sve simpatije i dobio sva četiri glasa.

- U drugoj pesmi je bilo dosta falša, ali za taj tvoj slatki osmeh i molim te zaboravi onaj seljački eee, samo zatvori malo, ali inače talenat, sladak, šećer, bravo - rekla je Jelena.

- U Đanijevoj pesmi si bio top, sve ovo što si ti čuo u Šabanovoj pesmi koje ne postoji, to mene, tebe, to se nije čulo kod Đanija, to ti je loš manir na nečemu kao što je Šaban Šaulić, ako budeš opet tako pevao daću ne, druga zato nije valjala ništa, druga top, trileri su sve top, ali tebe, mene, ne znam kako si to čuo. Prva pesma nula, ali alal vera i ua publika - rekao je Bosanac.

- Stručnjaci bi trebalo da znaju da tek u tim godinama kreće mutacija - naveo je Kemiš.

- Nema mutacija, nego mutiranje, neće on u žabu da pređe posle - rekao je Bosanac.

- Mutira iz dečaka u čoveka. Dobar si bio, samo nastavi tako, malo korekcija samo i ovo što je Dragan rekao, to će da se promeni čim su neke druge brže note, toga nema - rekao je Kemiš.

- Šuri mali, ima četiri da, boli te uvo, glasovi govore više od reči, ja sam zadovoljan. Ne bih se puno hvatao pravila, koliko on mene razveseli, koliko ja doživim to što on peva, onda me ne intersuje, onda mi je dobro, prva stvar u muzici je ta emocija i kako ti to preneseš na ljude, a ti si to uradio to bomba i svaka čast bajiću - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.