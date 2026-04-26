Mervan Mehmedović ZAKUCAO! Dobio sva četiri glasa: Omalterisao si kao najbolji majstor!

Ide direktno u osmi krug!

Sledeći takmičar ove večeri bio je Mervan Mehmedović, koji se predstavio sa pesmom Dženana Lončarevića "Tako lako", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga Mervan je izveo i pesmu Milana Stankovića "Od mene se odvikavaj", a žiri kod njega nije imao dileme - sva četiri da!

- On je stalno bilo u kanalu, nešto se provlačio, ali dobar si bio, malo si mekan, ne znam kako ćeš sa lavovima u polufinalu, finalu, bilo je mlekasto za moj ukus, ali si dobro to odradio i zasluženo da - rekao je Desingerica.

- Uzeo si dobre pesme, koje su ti legle, pokazao si se u dobrom svetlu, to je ono što smo navikli od tebe, drago mi je da si se vratio u pravom svetlu - rekla je Viki.

- Bio je solidan u svemu, i u prvoj i u drugoj pesmi, sve pohvale mentoru, kako si mu našla pesme - rekao je Kemiš.

- Prva pesma prvi ulazak je bio katastrofa, ja sam se napenalio da dam crveno, ali si sve ostalo omalterisao kao najbolji majstor koji se poželeti može - rekao je Bosanac.

- Stvarno si vrhunski pevač, Pazar treba jako da se ponosi, dobili su velikog pevača, zvezdu, bravo dečko - rekla je Jelena.

