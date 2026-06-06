Karleuša 'kaznila' Đorđa Jovanovića, Zorica skočila kao oparena: Ja se ODRIČEM PEVANJA!

Produkcija mu dala glas za direktan prolaz.

Đorđe Jovanović bio je sledeći takmičar ove noći koji je izveo pesmu Emira Habibovića "Navika", a njegov mentor je Dragomir Despić Desingerica.

Nakon ovoga on je izveo i pesmu Emira Đulovića "Ederlezi", a onda su u sledili glasovi žirija - on je dobio tri pozitivna glasa, dok je samo Jelena glasala negativno.

- Đole, ti si najbolji balader koji se pojavio ovde, brže pesme to moram malo da radiš, naročito visoki tonovi, kao sto kila da guraš i to stalno. To mu objasni i kasniš u tempu, ne može se sve u filingu otpevati, da bi bilo lepo, da bi bilo prelepo nešto mora biti ravnije, pa da dodaš safta. Nije bio dobar u drugoj - rekao je Bosanac.

- Neka ovo bude mala opomena da se spora pesma i brza pesma ne pevaju isto, i jedna i druga pesma su zvučale identično, nije bilo razlike u emociji dok si pevao baladu i dok si pevao brzu pesmu. Mora da postoji energetska razlika. Ti znaš koliko divno pevaš, ali sve je isto, moj savet ti je da poradiš na dinamici, da balada i brza pesma moraju da imaju dinamičku razliku. Tvoje romsko pevanje me je iznenadilo koliko je hladno. Smatram da moraš da nam daš više emocije, a ti je imaš - rekla je Jelena.

- Ja kao da nisam bila sa ovim ljudima u ovoj sezoni, jer naša mišljenja se toliko razlikuju, čak kod elementarnih stvari, gde smo do sad govorili da je to brilijantno. Ja samo mislim da mu je druga pesma bila niska, ali da si bio loš, ja se odričem pevanja, neću da pevam više jer je ovo katastrofa, a ti si brutalan - rekla je Zorica.

- Bio si fantastičan, ne postoji niko ko može da stane tu, a da mu ne nađemo manu ako želimo. Činjenica da u brzim pesmama treba da daš malo više drajva, ali ako si ti dobio tri da, ne znam kako ćemo mi dalje da postavimo kriterijum. Ja sam umela da padam u nesvest oko nekih mojih kandidata, isto sam reagovala kao Despić, ali hajde srećno nam bilo do kraja emisije - rekla je Viki.

Ognjen je odlučio da Đorđe ipak ide direktno u sledeći krug.

Autor: R.L.