Ti si najlepše iznenađenje od svih! Luka Đokić ZAKUCAO ZA KRAJ, odmah prošao u sledeći krug!

Bio je bez greške.

Poslednji kandidat ove večeri bio je Luka Đokić, koji je otpevao pesmu Bjelog dugmeta "Nakon svih ovih godina", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga on je otpevao i pesmu Tošeta Proeskog "Pratim te", a onda su usledili glasovi žirija - sva četiri da za Luku.

- Luka ovo je bilo tvoje najbolje izvođenje od početka takmičenja, a možda i najbolji nastup od svih kandidata večeras - rekla je Jelena.

- Ti si najlepše iznenađenje od svih kandidata, ja sam se stalno pitao otkud ti ovde stalno. Sad si se podigao maestralno i boja i izraz i nastup i sve, jedino vodi računa o izboru pesama - rekao je Bosanac.

- Kao feniks iz pepela - rekao je Despić.

- Luka sine, ti si se iz tihog pojavio neprimetno dogurao, znaš šta si ti mene podsetio, kao kad gledam maraton, on kao kasni kasni, a kad mu dođe cilj, on mu ga da kao da mu je propeler proradio i bude prvi - rekla je Zorica.

