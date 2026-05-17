Mala bi izašla sto posto! Kad Aldin Huremović pusti glas, svi padaju na kolena! Katapultiran u sledeći krug! (VIDEO)

Bio je bez greške!

Naredni takmičar ove noći bio je Aldin Huremović koji se predstavio pesmom Harisa Džinovića "Muštuluk", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Odmah potom on je otpevao i pesmu Ferida Avdića "Izađi mala", a onda je žiri glasao - sva četiri glasa za njega.

- Divno, sirovo, ruralno pevanje, kao sa brda na brdo, ali ja volim takav način pevanja i da - naveo je Bosanac.

- Ja kao ekspert za ruralno i sirovo, ovo je originalno ovo tako treba i čarobno se nešto desi kad se ti nasmeješ, samo treba da se smeješ, ti se tako ozariš, okice ti zacakle kad dobiješ da, tako da mi je lepo da ti dam da - rekla je Jelena.

- Ja ne brinem za tebe, ako bi pevao negde gde nestane struja, tebi ne treba ozvučenje ni mikrofon, čuo si s brda na brdo i mala bi izašla sto posto - rekla je Zorica.

