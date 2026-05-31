Ti si po mom ukusu najbolji takmičar 'Pinkovih zvezda'! Bosanac ishvalio Roberta Selingera kao nikoga nikad, on je njegov glavni favorit!

I ovoga puta je bio bez greške!

Robert Selinger sledeći je izašao na veliku scenu "Pinkovih zvezda" i izvao pesmu grupe Kerber "Još samo ovu noć mi daj", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Za svoje drugo predstavljanje on je odabrao pesmu Zdravka Čolića "Glavo luda", a onda su usledili glasovi - sva četiri da za Roberta.

- Kad čuješ publiku i da je bio loš, opet je bio dobar jer publika treba da odredi. Mislim da je zasluženo četiri da, ja ovu vrstu muzike volim i gotivim - rekao je Despić.

- Mi imamo jednog rok pevača ove sezone, jednog ali vrednog, zaista si dobar, uvek napraviš dobar odabir pesama, daš sve od sebe, to je ta energija, zaista se trudiš, to se tako peva, to tako treba da zvuči, u početku si se lomio, izvukao si se, opstao, krenuo dalje i svaka čast - rekla je Viki.

- Bravo - rekla je Zorica.

- Problem je slaganje kandidata, ti si za moj ukus najbolji takmičar u Pinkovim zvezdama, stvarno je najbolji, razbijaš, dopadljiv si, skroman si, ne obećavaš a pokupiš sve, bravo majstore - rekao je Bosanac.

