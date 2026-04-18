Stefan Cekić pobrao sve simpatije! Dobio sva četiri 'da', žiri ga ovaj put obasuo komplimentima! (VIDEO)

Ovoga puta greške imao nije.

Stefan Cekić sledeći je izašao na veliku binu i otpevao pesmu Amara Gileta "Ne prestaju moje kiše", a njegov mentor je Desingerica.

Nakon ovoga Stafan je izveo i Bađijevu pesmu "Hej crna ženo", a žiri ga je bogato nagradio - sva četiri da i direktan plasman u sledeći krug.

- Šteta, velika šteta što nemaš dobrog mentora, ima temperaturu širi kovid po studiju. Dobar si bio, počeo si da upućuješ tekst, prvu pesmu pevao si Jeleni sve vreme, to nije korektno. Zbog očiju, pa ona nosi cvike, nije stavila sočiva. Dobar si bio, naročito druga pesma, strofa se nije znalo ko pije ni ko plaća, a li refren je bio top - rekao je Bosanac.

- Sve je dobro, ideš ka onim zvezdicama gore, dobrodošao - rekao je Kemiš.

- Mnogo ti se sijaju oči, cakle ti se dok pevaš, jako lepo, kao pevač da ti kažem par reči, nikad nisam čula da neko tako savršeno kontroliše falset i pun glas i tako lako svičuje, to mene fascinira, ali ja ne znam ko peva ove dve pesme, kako ste vi izabrali, nikad ih čula nisam, nije bitno, ti si ih prodao, t si mene sa tim pesmama koje prvi put čujem u životu kupio - rekla je Jelena.

- Cekiću dobar si bio, vraćaš se, krenuo si dobro, pa si se malo opustio, ali dobro je što se vraćaš, ti si moj omiljeni kandidat u Despićevom timu. Ova prva pesma nije takmičarska, dok si drugu stvarno jako dobro, refren si razvalio. U kompletu ovako kad te gledam, odlično zasluženo sva četiri - rekla je Viki.

- Ti si jedan od ozbiljnijih kandidata - rekao je Ognjen.

