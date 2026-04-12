Milutin Novović ZAKUCAO! Pogodio prave pesme, svima ubo žicu, pa ga bogato nagradili (VIDEO)

Ovoga puta sreća mu nije bila potrebna.

Naredni takmičar ove večeri bio je Milutin Novović, koji se predstavio sa pesmom Tome Zdravkovića "Umoran sam od života", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, ona je otpevao pesmu Marinka Rokvića "Jelena", a za svoj nastup dobio je sva četiri "da".

- U svakom smislu prelepo, ovako se takmiči, ovako treba da se razgali publika - rekla je Jelena.

- Malo si se na početku kod Tome, mislim da ti bolje leži Marinko, ali si se vrlo brzo vratio u kolosek, pa zbog Jelene eto da. Marinko treba da ti bude ciljna grupa, on ti leži - rekao je Kemiš.

- Je l' si ti gledao onaj jedan film, što ide po Sarajevu i zove Milutina, ja kad god dođem ti dođeš, ko sezonski grip, ovo ne valja ničemu, ali ne može biti gore od onoga. Shvatila sam da uporni pobeđuju, čovek je ko sezonski grip, svaka emisija eto ga, i onda eto ti glas. Pogrešan izbor pesama - rekao je Bosanac.

- Hajde jednom Rastao sam pored Dunava - rekao je Kemiš, a Milutin je onda zapevao akapela.

- Ima i ono Ja sam pauk, mali pauk - rekao je Despić.

- Meni se dopao izbor pesama, gospodski, to si elegantno uradio, ide uz tebe, ali uvaži ovaj predlog što ti je Kemiš rekao, jako je dobro, meni se dopalo - rekao je Viki.

- Ja sam Draguljče... Ja bih se složio sa Viki. Dobro je to - rekao je Desingerica.

