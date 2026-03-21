Haris Kajević totalno kiksnuo! Prehlada ga sprečila da pokaže šta može, u baražu ima novu šansu! (VIDEO)

Nije mogao više od ovoga.

Naredni takmičar večeras bio je Haris Kajević koji je otpevao pesmu Ljube Aličića "Ako me voliš, pogledaj me", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, Haris se predstavio i sa pesmom "Ja baraba, a ti vila", grupe "Black Panthers", a nakon nastupa usledili su glasovi - on je dobio tri da, a samo je Bosanac glasao negativno.

- Program je promašio tebe ili si ti promašio pesme. Ti si u ovim pesmama pokazao sve stvari koje nisi imao do danas, druga pesma puna falša, najniži tonovi e, e ,e... Ljuba ravan, uopšte mi se nije dopalo - rekao je Bosanac.

- Sinoć sam primao deksazon, da me malo popusti, na probi sam spustio pesmu pola tona, inače pevam u originalu, evo i sad su mi suva usta, ovo je maksimum bio za danas sa ovakvim grlom - rekao je Haris.

- Haris mnogo više može, ovo nije njegov domen, on je danas na probi bio daleko bolji, nisi strofu doneo, spustio je pola tona, on me je pitao, zbog prehlade - navela je Miljkovićka.

- Zašto je tebe pitao, zašto komuniciraš sa mojim kandidatima na probi, ti gluva i ćorava - rekla je Jelena.

- Ti si jako dobar kandidat, ali nisi mogao da pokažeš svoj maksimum, možeš mnogo više, treba da ideš dalje, imaš veliki potencijal, žao mi je što nisi mogao to da pokažeš u takmičenju, žao mi je što nisi dobio četvrti glas, ali Bosanac ima pravo, ali zaslužuješ da ideš dalje - rekla je Viki.

- Što dalje od mojih kandidata na probi - navela je Jelena.

- Ja dođem za razliku od tebe što ne dođeš. Budi i ti malo čistačica i dođi, pa se obrati svojim kandidatima, počistiću ja ono što ti ne stigneš, a to je da brineš o njima a ne da ih pustiš na milost i nemilost - rekla je Viki.

- Čulo se da si promukao, da si umoran, bolestan, ali si zaslužio od mene da, sve najbolje familijo, idemo dalje - rekao je Đani.

Produkcija je ipak odlučila da Haris svoj prolazak dalje mora potražiti kroz baraž.

POVEZANE VESTI

Domaći

HARIS KONAČNO PROGOVORIO O KRAHU BRAKA! ''Melina je napustila mene još pre godinu dana, ne ja nju!'' OVO JE RAZLOG ZBOG KOJEG JE OTIŠLA IZ PORODIČNOG

Domaći

Ubrzali su nam računanje godina i datuma! Rada Manojlović ima NOVU TEORIJU ZAVERE, ljudi ne veruju šta čitaju!

Farma

JA ĆU SVIMA DA BUDEM OTAC OVDE: Kristijan preuzeo Aleksandrin 'tron' pa raspodelio zadatke i odredio šta će da se kuva danas (VIDEO)

Domaći

Nakaza koja troši dečiji dodatak Ivanovog sina: Brutalna povratna Asmina Durdžića, žestoko isprozivao Bebicu i ponizio ga šok fotkom! Haos ne prestaje

Zadruga

NE VOLI TE, BLAM JE ŠTA RADIŠ SA 50 GODINA: Đedović sasuo Ša surovu istinu u lice, Miona dodala ulje na vatru! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Ti si večerašnjim nastupom UNIŠTIO SAN DA BUDEŠ ZVEZDA! Jelena srušila snove Gojku Turnjaninu, ima novu šansu u baražu!