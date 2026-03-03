AKTUELNO

Zadruga

Osmeh ga odao: Ivan sklopio sve kockice, Filipa proglasio teškim folirantom! (VIDEO)

Izvor: Pink,rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mogao da se iskontroliše na ovo!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" komentarisao se odnos Teodora Delić i Filipa Đukića.

pročitajte još

Uključila sam razum: Teodora na korak da odjavi Bebicu! On samo što ne doživi nervni slom, Delićeva hladna kao led! (VIDEO)

- Teodora je bila iskrena i mislim kad bi Filip nešto pokazao da bi ostavila Bebicu. Postoji sviđanje i strast. Filip je meni rekao da nema emociju, a da bi se borio da mu se javila emocija. On je kalkulisao da spasi sebe dok to nije otišlo predaleko. Njemu je ostalo sviđanje. Teodora je od početa njegov tip. Teodora ostaje sa Bebicom samo iz sažaljenja. Mislim da Teodora sa Bebicom nema naviku. Ne mislim da su napolju slični, da imaju iste rutine jer je sama pričala o tome. Njoj ponos ne dozvoljava da trči za Filipom i zato se vratila Bebici - govorila je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Teodora je procvetala, ja je poznajem. Ona je iskrena u ovom odnosu, ali još nema m*da da izađe iz odnosa. Ona je kroz pitanja pokazala koliko je njoj stalo do Filipa i nema argument da objasni odgovore. Filip folira i počinje da me nervira. Sofija i Terza su prošle godine bili zajedno i nasilno je raskinuto. Nakon osam meseci se sreću, zajedno su i vole se - rekao je Ivan.

pročitajte još

Puca tikva?! Bebica gori od besa, sve bliži raskidu s Teodorom, ona mu se podsmeva pred svima: Ti glumiš, sad tek vidim (VIDEO)

- Budemo videli - dodao je Đukić.

- Nije korektno ovo što radiš. Filipe, muškarac si i imaš dovoljno godina. Ti si doživeo da ti se svidi devojka sa kojom i dalje imaš nakon nasilnog prekida konekcije i ti se sad smeješ. Ja znam da ću dočekati momenat da će ona ustati i da reći da joj se sviđa. Ona daje tebi toliko direktne znakove - govorio je Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sad je sve jasno: Filipa odao osmeh, posle ovoga svi misle da je lud za Majom Marinković! (VIDEO)

Zadruga

Pala mu roletna: Gastoz saznao da je Anđela razgovarala sa Karićem, istog trenutka mu krenula para na uši! (VIDEO)

Zadruga

Noćna mora se obistinila: Ivan sve više svesniji da su Jelena i Uroš bili intimni, počeo da veruje da ga je žena prevarila! (VIDEO)

Domaći

Jovana Jeremić uradila profesionalni intervju sa Tigrom, a onda je SITNICA ODALA: Ovo je dokaz da je zaljubljena DO UŠIJU! (FOTO+VIDEO)

Fudbal

LUKA MODRIĆ NA 'NAŠEM' JEZIKU SOČNO PSOVAO SUDIJU U ŠPANIJI! Samo ljudi sa Balkana će razumeti šta je rekao sudiji (VIDEO)

Zadruga

Opet radi vređalica Ene Čolić: Pobesnela na Peju, ovo je jedini način da mu oprosti javno poniženje! (VIDEO)