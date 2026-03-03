Osmeh ga odao: Ivan sklopio sve kockice, Filipa proglasio teškim folirantom! (VIDEO)

Nije mogao da se iskontroliše na ovo!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" komentarisao se odnos Teodora Delić i Filipa Đukića.

- Teodora je bila iskrena i mislim kad bi Filip nešto pokazao da bi ostavila Bebicu. Postoji sviđanje i strast. Filip je meni rekao da nema emociju, a da bi se borio da mu se javila emocija. On je kalkulisao da spasi sebe dok to nije otišlo predaleko. Njemu je ostalo sviđanje. Teodora je od početa njegov tip. Teodora ostaje sa Bebicom samo iz sažaljenja. Mislim da Teodora sa Bebicom nema naviku. Ne mislim da su napolju slični, da imaju iste rutine jer je sama pričala o tome. Njoj ponos ne dozvoljava da trči za Filipom i zato se vratila Bebici - govorila je Matora.

- Teodora je procvetala, ja je poznajem. Ona je iskrena u ovom odnosu, ali još nema m*da da izađe iz odnosa. Ona je kroz pitanja pokazala koliko je njoj stalo do Filipa i nema argument da objasni odgovore. Filip folira i počinje da me nervira. Sofija i Terza su prošle godine bili zajedno i nasilno je raskinuto. Nakon osam meseci se sreću, zajedno su i vole se - rekao je Ivan.

- Budemo videli - dodao je Đukić.

- Nije korektno ovo što radiš. Filipe, muškarac si i imaš dovoljno godina. Ti si doživeo da ti se svidi devojka sa kojom i dalje imaš nakon nasilnog prekida konekcije i ti se sad smeješ. Ja znam da ću dočekati momenat da će ona ustati i da reći da joj se sviđa. Ona daje tebi toliko direktne znakove - govorio je Marinković.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić