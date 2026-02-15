Ti si večerašnjim nastupom UNIŠTIO SAN DA BUDEŠ ZVEZDA! Jelena srušila snove Gojku Turnjaninu, ima novu šansu u baražu!

Pokušaće da se izbori za svoje mesto.

Gojko Turanjanin sledeći je takmičar ove noći, koji je otpevao pesmu Halida Muslimovića "Idi, moram da ti kažem", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga on je otpevao pesmu Miloša Bojanića "Tako tako samo tako", a nakon ovoga usledili su i glasovi on je dobio tri da, a negativan glas dobio je samo od Karleuše.

- Tvoje najgore veče do sad. Adrenalin suši usta, ti si se uplašio. Loše pevao, sve vreme u falšu, krajevi u falšu, fraze rogobatne, grozne, neubedljivo, energetski, smaranje, on je to loše doneo - rekla je Jelena.

- Ti si od mog komšije sin, zato sam glasao, rođaci smo.... Tvoje vrlo loše veče, druga pesma bi i mogla proći da nije bilo krajeva. A prva pesma, ti si pokvario matricu, onda si se otkrio, bio si falš sve vreme. Ima jedan triler koji si zakucao, to je dobro, a sve drugo je tanušno. A u drugoj pesmi si dobro vukao - rekao je Bosanac.

- Ti si dobar za jednog radnog pevača, ali ti nikad nećeš biti zvezda, ti rušiš sve svoje snove da ćeš biti zvezda sa svojim večerašnjim nastupom - rekla je Jelena.

- Meni su se obe pesme dopale. Meni je to bilo muški, zrelo, nisam sigurna da je bilo toliko falša, neka ti je sa srećom - rekla je Zorica.

- Možda je loš odabir pesama za takmičenje, nisi mogao da procvetaš u ovim pesmama, malo su te osakatile - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.