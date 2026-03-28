Milutin Novović OTVORIO PETI KRUG! Žiri zaoštrio kriterijume, pa njega odmah poslao u baraž! (VIDEO)

Probio led.

Prvi kandidat u večerašnjoj prvoj emisiji petog kruga "Pinkovih zvezda" bio je Milutin Novović, koji se predstavio sa pesmom Marinka Rokvića "Polomio vetar grane", a njegova mentroka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, Mutin je izveo čuvenu pesmu Predraga Živkovića Tozovca "Vlajna", a onda je žiri rekao svoje - dva "Da" od Desingerice i Kemiša i dva "Ne" od Bosanca i Viki.

- Ja mislim da je ovo za peti krug odlično, i skrojene pesme, da zanemarimo malo taj falš na kraju, ali u suštini prava je narodna Pinkova zvezda

- Prva pesma mi je bila odlična, savršena, zrela, maturalna, baš onako lepo držanje imaš. Druga mi je isto bila dobra, ali prva je bolja, trebalo je da ispratiš taj ceo gas, malo ti jedno parče treme ne da da uživaš kraja, bilo mi je baš dobro i da je možda za neki glas više - rekao je Desingerica.

- Prva pesma nije bila dobra, prepevao si je pa je ličilo malo na mađarski, u redu je ritmički pratiti ali ne naglašavati, pa ispadne komično, bilo je dosta falša, a ne samo kraj. Da je trebalo da bude čisto, jasno i glasno, nije i nije bilo dobro. Druga je bila odlična, razdragana ali pevaju se dve pesme - rekao je Bosanac.

- Milutine, dobar odabir pesama, sviđa mi se. Ali slažem se sa Bosancem, prva pesma nije bila netačna samo kraj, već mnogo nepreciznih tonova, a kraj si sam iskomponovao, to u ovom krugu nije dopustivo. Druga je bila bolja, razdraganija, ali nedovoljno žara i borbe, mlaka i neubedljiva, ali sad već vezemo sitan vez, i u drugoj pesmi mi je falilo malo žara i borbe, a emociju nisamo setila ni u jednoj ni u drugoj, zato sam dala ne - rekla je Viki.

- Strašan dasa, divna boja, opušteniji, samouvereniji nego ikad, stvarno mi je nejasno, trebalo je bar tri da da bude, ti specifično pleniš, imaš nešto predivno u tebi, čovek ne skida pogled sa tebe dok nastupaš. Interesantno je da Viki nije dala glas - rekla je Jelena.

- Rekla sam, peti krug je, prva pesma je bila netačna - rekla je Viki.

Autor: R.L.