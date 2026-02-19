AKTUELNO

Zadruga

Samo osmeh i bez vređanja: Alibaba krenuo kod Dače na privatne časove, pa naučio kako da kulira Maju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bila mu je potrebna pomoć!

Asmin Durdžić i Dača Virijević otišli su da prošetaju posle emisije ''Pitanja gledalaca'', te ga je Dača posavetovao da više ne vređa Maju Marinković i Aneli Ahmić kako ne bi ispadale žrtve.

- Hladnokrvnost i kad ne vređaš, najviše ubija - rekao je Dača.

- Je l' moguće da su tolike glupače? - upitao je Asmin.

- Ti nisi dovoljno kvaran da razmišljaš mozgom - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nisam uopšte kvaran. Ja bih više voleo da mene gledaoci j*bu nego Maju i Aneli - rekao je Asmin.

- Zamisli da se one još udružuju protiv tebe. Čim im ne daš reakciju i ono što one hoće, to bude problem - rekao je Dača.

- Ona danas sedi Janjušu u krilu i smeje se, a ja samo prođem - rekao je Asmin.

-Naravno. Samo ustaneš i kažeš: ''Ne znam što me napadaju''- rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Njih ubija što sam oprostio Janjušu - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

