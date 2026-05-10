Sve je bilo smuti-prospi! Ognjen Inđić kiksnuo, nikad više kritika na njegov račun!

Ovoga puta nije bilo dobro.

Ognjen Inđić bio je sledeći takmičar ove noći, koji je izveo pesmu Cuneta Gojkovića "Ljubav mi srce mori", a njegov mentor je Bosanac.

Odmah potom on je otpevao i pesmu Duška Kuliša "Ti meni lažes sve", a zatim su usledili glasovi žirija - Jelena i Viki dale su mu pozitivan glas, dok su Desingerica i Zorica glasali negativno.

- Za razliku od prethodnih krugova, bilo je dinamike, a ovo je bilo na oruk, obe pesme su otpevane identično, bile su napadne, agresivne, bez nekih osećanja, druga pesma bi prošla, ali su identično otpevane i to mi je nedopustivo za ovaj krug - rekla je Zorica.

- Ima tu dobrih momenata, ali je bilo preagresivno, nisi vešto izvodio fraze, spustove, bilo je nevešto, ovo je realan rezultat - rekla je Viki.

- Ja sam dala da zato što ja tebe gotivim i ti to znaš, baš mi se dopadaš kao pevač, ali večeras se nešto desilo, nisi bio u svom elementu - rekla je Karleuša.

- Alergija me neka strefila - rekao je Ognjen.

- Energetski mi je bilo smuti-prostpi, ali ti si veliki pevač i talenat, ako je iko zaslužio kredit od mene, to si ti, ali sada se jako uozbiljila priča tako da moraš da daš sve od sebe u baražu da prođeš dalje - rekla je Jelena.

Autor: R.L.