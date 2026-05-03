Iskvarila te je saradnja sa ovim DEMONOM U PLAVOM: Nikola Trifić podbacio, Karleuša pecnula Desingericu preko njega (VIDEO)

Ipak nije bilo dobro ovoga puta!

Poslednji kandidat u novom izdanju emisije "Pinkove zvezde", koji je istupio na scenu pred stručni žiri pod mentorstvom Desingerice je Nikola Trifić, koji se predstavio pesmom "I zanesen tom ljepotom".

Kao drugu pesmu, Nikola je odabrao numeru "Ljubila me žena ta", te je tako na kraju ovih izvedbi, ovaj takmičar imao tri glasa "NE" i jedno "DA".

Usledili su potom komentari žirija.

- Neosporno je da si ti odličan pevač, neosporno da ti je maltene sve jasno u pevanju, a neopsorno da tvoj posao pevački te za ovu priliku vraća nazad. Zašto?! Čini mi se da je Viki kod jednog kandidata bila u pravu kada je rekla da je stilski promašio pesmu Darka Radovanovića, ti si u potpunosti promašio pesmu Halida Bešlića. Ti si svoje pevanje, da bi pokazao raskoš i muzikalnost, preveo u ukrase. Sinan je okej, to je stilski doterano, ali Bešlić je katastrofa - rekao je Bosanac.

- Evo sada smo za vikend bili kada je on pevao. Ja sada mogu da vidim razliku ovde, na ovo pevanje u kafani se ljudi seku i ludilo je. Teško je čoveku koji radi posao svaki dan, svaki drugi dan, teško je da čuje kakvo pevanje treba da bude za takmičenje - rekao je Desingerica.

- Neosporno je da si beskrajno harizmatičan, ima nešto u tom tvom bezobrazluku si se*si, ali je neosporno i to da je tebe tezgarenje i saradnja sa ovim demonom u plavom iskvarila. Tvoje pevanje je od tezgi iskvareno! Tebi ovo takmičenje zapravo i ne treba, jer tebe od velikog uspeha deli samo jedna hit pesma - rekla je Karleuša.

- Zamisli da je za četiri "NE", nije ni za tri "NE" - rekla je Viki.

- Jao Viki, dosta više, pakao - rekla je Karleuša.

- Čim joj privlačim pažnju, znači da sam faktor...Ja moram da kažem, a oni se naslanjaju jer oni upadaju meni u reč! Ovaj dečko je mnogo bolji nego oni što su dobili i dva "DA" i tri "DA", mnogo iskusnije peva, mnogo manje falševa je imao - rekla je Viki.

Autor: Nikola Žugić