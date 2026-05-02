Pavle Petković (25) spektakularnim nastupom oduševio sve! Izveo Kaligulu, doneo Karleuši lizalicu, a onda su usledili oštri komentari (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Ovoga puta nije dobio svu naklonost žirija!

Pavle Petković, čiji je mentor Zorica Brunclik, predstavio se u novom izdanju emisije "Pinkove zvezde", numerom "Ramdagadam".

Nakon ovoga, on je izveo numeru "Kaligula" koju izvode u originalu Jelena Karleuša i Boki 13, a on je imao tri glasa "DA" i jedno "NE".

Usledili su potom komentari žirija.

- Pavle, dragi, ti si divan momak, ali mi ne biramo ni mistera, ni stripera, mi biramo pevača, biramo zvezdu...Mora makar malo bude intonaciji i da pogodi neki ton. Ovo je tonski bio pakao, i prva i druga pesma...I Pavle da je dobio tri "NE", ja bih bila jedno "DA". Ova tri glasa, a ovako tonski loše - rekla je Viki.

- Ovo je bila pogrešna intonacija, bilo je nisko, moglo je više - rekla je Karleuša.

- On je bio, ne može biti bolji, bio je osveženje - rekao je Bosanac.

- Meni je bilo osvežavajuće neprijatno, to je nova kategorija kada mi se nešto dopada. Sviđa mi se Pavle kakav je dasa, nije mi jasno Pavle, otkud ti kod Zorice i Kemiša?! Mislim da je bila loša intonacija druge pesme, ali za njega kao njega, "DA" - rekla je Karleuša.

- Ja sam bio dosta zatečen, nisam video ovo još, bilo mi je odlično i fantastično. Dobro sam se proveo, čudnovato mi je bilo - rekao je Desingerica.

- Ove što su dali "NE", ne bih komentarisao. Ovo je strašno! Ja kada bih krenuo da govorim ko to govori i s kojim pedigreom - rekao je Kemiš.

- Kemiš, koji ti problem imaš sa mnom - pitala je Viki.

- Nemam problem, evo, vidiš kako napada...Najveći problem je što ti sa ovog mesta možeš da nam kažeš svašta, ali ako tebi neko nešto kaže, ti si uvređena - rekao je Kemiš.

- Ja ne optužujem, ja samo kažem da mislim da nije realno glasanje - rekla je Viki.

- Dečko vidi ga kakav je, on je šou program - rekao je Kemiš.

- Ne, Kemiš, ti bi da se svađaš sa mnom, ja neću da se svađam - rekla je Viki.

- Ne, seljanka je kulturiška, ti si seljana - rekao je Kemiš.

- Nek sam seljana, ali ti nisi pevao tačno i to je istina - rekla je Viki.

Autor: Nikola Žugić

