SPEKTAKULARNO! Pavle Petković izveo Karleušu na scenu, sve gori od energije (VIDEO)

Dobio je sva četiri pozitivna glasa.

Naredni kandidat ove večeri bio je Pavle Petković, koji se predstavio pesmom Olivera Mandića "Pitaju me, pitaju", a njegova mentorka je Zorica Brunclik, na čijem mestu je večeras Kemiš.

Nakon ovoga, Pavle je otpevao i pesmu "Samo malo", koju u originalu izvodi Magnifico, a za svoj nastup bogato je nagrađen - sa sva četiri "da". Ono što je interesantno jeste da se Pavlu na sceni pridružila Karleuša u drugoj pesmi, pa su napravili pravi spektakl.

- Kakva frajerčina, nije trebalo da peva uopšte, samo da stane ovde - rekla je Karleuša.

- Je l' mi tražimo pevača ili mistera, manekena. Dala sam mu glas, ali ton nije ubo - pitala je Viki.

- Ovakva emisija nije snimljena do danas, nešto nije okej, čim se niko nije posvađao, nešto se čudno dešava, srećna Nova godina - rekao je Desingerica.

- Dečko, napravio si mi pakao od života sa svojim storijima, ja sam krenula da branim i uplela sam se u kučine, ali nije mi žao, kao da si moj kandidat, čestitam ti na sva četiri da jer si frajerčina, bomba - rekla je Jelena.

- Despić je večeras presladak - rekla je Bojana.

- Ali ja moram kući posle Bojana - naveo je Despić.

- Da li je ovaj tigar ili zmija zaslužio sva četiri, zato što nam se može, evo ti sva četiri sine, bez kamate. Lepo nam je i lep si - rekla je Jelena.

- Mislim, zgodan si - rekao je Bosanac.

- Performans je bio super, sceničan si, deluje da možeš da budeš zvezda ovog vremena. Dala sam ti glas jer sam uvek gledala da se ne sluša samo jedino i isključivo pevanje, bilo je falša, ali ti nisam zamerila jer si kao kompletan utisak odličan, neka ti je sa srećom - rekla je Viki.

- Hvala vama što ste prepoznali, da ne mora nikako da se peva, a svi znamo Oliver Mandić kakva je zvezda bio - rekao je Kemiš.

Autor: R.L.