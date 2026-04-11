Kemiš se ponudio da Dilberu uradi pesmu, Karleuša ponovo potkačila Jakova Jozinovića: Da nema ovakvih autora, šta bi se pevalo po Sava centru?! (VIDEO)

Dilber je dobio sva četiri glasa.

Sledeći je na velelepnu scenu izašao Dimitrije Dilber, koji se ovoga puta predstavio pesmom Tome Zdravkovića "Dva smo sveta različita", a njegov mentor je Bosanac.

Dilber je potom izveo i numeru Fantastic benda "Mila moja", a za njega je žiri imao samo jedan odgovor - sva četiri da.

- Ja sam ekspert da osetim ko će da napravi posao, a Dilber je na pravom putu da bude nova internet senzacija muzička. Ti si prvo sladak kao šećer, imaš ponašanje zvezde, šarm harizmu enerfiju, jako lepo pevaš. Kakva je situacija trenutno... Uskoro ti sledi Sava centar - rekla je Karleuša.

- Za ovaj krug je dobro, malo tu i tamo intonacija, ali ostalo je paketić pred kojim je sto posto uspeh, sve što je popravio to se čuje - rekao je Kemiš.

- Mnogo se hvale međusobno producenti - navela je Viki.

- Da nema ovakvih autora, šta bi se pevalo po Sava centru - navela je Karleuša.

- Stajling ti je fantastičan, ti si odličan, imaš veliku predispoziciju - rekla je Viki.

- Za uspeh ti trebaju tri stvari, prva stvar je detalj, to već imaš, druga stvar je pesma, ako se meni javiš imaćeš, a treća stvar je Bog, to ti treba za uspeh - rekao je Kemiš.

- I bogata devojka koja će uložiti u njega - rekao je Bosanac.

- Malo si preglumljavao, radi na pevanju, malo radi, vežbaj malo više, očekujem da pružiš nešto više pevački. U drugoj pesmi intonacija ti je bila niska, ako grebe u ovoj intonaciji, onda nema raspon - rekla je Viki.

- Treba malo više da vežbaš što se tiče prve pesme, a druga, dobro ti to radiš, meni se sviša taj stejdž nasutp, što je u današnjem svetu bitnije, ta manipulacija i pogled, a ti to imaš, možeš još da uvežbaš. Meni se sve to sviđa, samo vežbaj i biće bombica - rekao je Despić.

Autor: R.L.