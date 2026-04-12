Na foru si prošao, ovo nije za četiri 'da'! Nikola Trifić se ovoga puta puta provukao, evo šta su mu zamerili (VIDEO)

Nije bilo sjajno.

Sledeći takmičar ove noći bio je Nikola Trifić, koji je izveo pesmu Nedeljka Bajića Baje "Zapisano je u vremenu", a njegov mentor je Desingerica.

Nakon ovoga on je otpevao i pesmu Sava Radusinovića "Ti si žena koju ludo volim", a za svoj nastup dobio je sva četiri glasa i direktan prolaz u sledeći krug.

- Ima tu grešaka milion, ali ima neko ludilo, on je sigurno malo lud, to je to, nije samo trema. Ti imaš neku relaciju sa ljudima, imaš klicu ludila, to ti je putanja da možeš nešto da napraviš, snalazi se - rekao je Ognjen.

- Ja sam sanjao da sam snimio sa Jelenom i Despićem i duet. Ja ću da budem Sava u novom obliku - rekao je Nikola.

- U tom snu Kemiš radi aranžban, Bosanac ti je kum, tako si se lepo obukao, tako si bio šarmantan i sladak u iskrenoj borbi sa tremom da sam ti dala da, koliko god da sam te bušila toliko si ti obeležio ovo takmičenje neposrednim šarmom, i tako se oblači, ovako bi Despiću tebe volela da vidim, pa da umrem - rekla je Jelena.

- Stolnjak stil? Pa ja gledam da budem nepoželjan. Kao portir - rekao je Despić.

- Prva pesma Bajina, bila je katastrofa. Čudi me odakle Dragoljub da zna tu pesmu i baš ja. Kad je krenuo Sava i moja svirka morao sam da dam da - rekao je Kemiš.

- Sladak si stvarno, na jedan bizaran način - rekla je Jelena.

- Neka ti je sa srećom, ali si na foru prošao, ovo nije realnih četiri da, od mene si dobio glas jer si moj južnjak, sa Kemiševe jer si pevao njegovu pesmu, od Jelene da te ohrabri, a što ti je Bosanac dao glas ne znam. Nisi pevao kako treba - rekla je Viki.

Autor: R.L.