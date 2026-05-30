Ti bi donela pobedu Srbiji na dečijem Eurosongu! Daria Subotić otvorila emisiju na najbolji mogući način, sve oborila s nogu!

Ona je uvek bez greške!

Prva kandidatkinja ove večeri u 36. epizodi "Pinkovih zvezda" bila je Daria Subotić koja je izvela pesmu Marije Šerifović "Moj grad", a njen menotor je Bosanac.

Nakon ovoga ona je izvela pesmu Lepe Brene i Slatkog greha "Bato, bato", a žiri kod nje nije imao dileme - sva četiri "Da"!

Tokom Darijinog nastupa, Desingerica, Jelena i Viki zaigrali su zajedno, što je bilo potpuno iznenađujuće.

- Ja ću prvi, kratko i jasno i idemo dalje. Sviđa mi se što si poslušala komentare žirija, što si prestala da potenciraš glumatanje, ovo si odradila kao prava muzička zvezda, imala si glume baš koliko je trebalo da bude, baš je bilo sve u granicama ukusa, svaka čast mala, budi dobra, jedi kuvano, vidimo se - rekao je Desingerica.

- Mnogo si slatka, dopao mi se tvoj izbor pesama. Prva pesma - pokazala si vokalne sposobnosti, dobila aplauz, vraća se stara Darija, nije preglumljeno, već je iskrena emocija, bilo je odlično, bravo Daria - rekla je Viki.

- Pevački je ovo jedan od tvojih najslabijih nastupa večeras, golupčići su iskakali na svakom ćošku, da li si napeta, a i svi mi smo napeti, da li si malo prehlađenja, nenaspavana, nešto jeste u pitanju, ali ja ti ne bih dala kad bi ti recitovala, rekla bih to baš tako treba, i srećno - rekla je Zorica.

- Saglasna sam sa ovim što je rekla Zorica, bila si mnogo puta u falšu, ali nisam htela ni da pomislim da ti dam ne zato što si ti imala dobru energiju, dobar vajb, verovalo ti se više, bila si ti ti, i te sitne greške nisu bitne. Marija kad peva donosi to i telom, to si imala i ti, ti znaš da si ti monstruozno talentovana, ali mi ne znamo gde ćemo sa tobom, čak sam i smislila poziciju za tebe, a to je dečiji Eurosong - navela je Karleuša.

- Što te toliko loži Jelena Eurosong - pitao je Desingerica.

- Smatram da bi ti donela pobedu Srbiji - rekla je Jelena.

- Ovu plesnu grupu ću da vodim sa sobom, jedna plava, jedna smeđa, ovaj ćelav - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.