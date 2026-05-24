Dragana Mitrović NEPREPOZNATLJIVA! I sa plavom perikom sve oborila s nogu i prošla direktno u sledeći krug!

Kod nje nema greške.

Sledeća takmičarka ove noći bila je Dragana Mitorović koja je izvela pesmu Tanje Banjanin "Ja činim sve", a njena mentorka je Zorica Brunclik.

Zatim se predstavila i pesmom Zdravka Čolića "Mangupska", a žiri kod nje nije imao nikakve dileme - sva četiri da za Draganu.

Inače, Dragna je za večerašnji nastup totalno promenila stajling, pa je tako od vatrene crnke postala plavuša.

- Dragana, znaš šta sam primetila, imam jak osećaj da se ti uopšte ne spremaš, ne znaš matrice, ne znaš tekstove, i prva i druga pesma, moraš da se spremaš, molim te, tebi mikrofon ne treba, nikad nisam očekivala da će sve staklene čaše da eksplodiraju, to je ludilo, ali moraš da se spremaš, ne oslanjaj se samo na sirovi talenat. Ti nemaš glas, ti imaš oružje, supersonično oružje, ako se budeš spremala i uozbiljila, ti ne da ćeš da budeš naša nego svetska zvezda. Niko nema tremu kad je savršeno spreman - rekla je Jelena.

- Bila si fantastična večeras, ovo je bio jedan od tvojih najboljih, ako ne i najbolji nastup do sada, osim vokala ti si bila i opuštena na sceni, vladala si scenom, uživala, kao da te ta perika prebacila u drugu galaksiju, meni je bilo super - rekla je Viki.

- Mora se priznati da je tvoja vokalizacija daleko ispred svih ovih takmičara, vladaš svim elementima, čak i melizmima američke pop muzike. Međutim, ovo je takmičenje, zaboraviš tekst, pa počneš da se snebivaš, ne valja ni kad se prevežba, sve si otpevala, a onaj kandidat me je podigao sa stolice, a ti si mi mašina koja besprekorno peva, daj malo opusti se i guštaj tekst, ne upućuješ tekst, zato ga i zaboravljaš - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.