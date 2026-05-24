Anja Tabak POKIDALA! Dobila sva četiri glasa, žiri priznao da im je jedan od FAVORITA!

Kod nje greške nema!

Anja Tabak bila je sledeća kandidatkinja koja je u večerašnjoj emisiji otpevala tradicionalnu pesmu "Kosovski božuri", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga ona je izvela i pesmu Jelene Tomašević "Bitanga i princeza", a zatim je red došao i na žiri - četiri da za Anju.

- Meni si ti jedna od ženskih favorita, baš volim kako radiš ovo, ful si paket, ali mislim da je odabir druge pesme bio jeziv, baš pakao, nije mi se svidelo, to visoko ce što je išlo, baš mi ne ide, ali ne mogu da osporim da si vrhunski vokal, i da si jedan od mojih ženskih favorita - rekao je Despić.

- Ovo je bila Anjina želja i ja sam pustila - rekla je Jelena.

- Ti si dobar vokal, jako lepo izgledaš, ovo je neki fazon koji bi trebalo da nastavljaš, ovo je pun pogodak. Ti si neosporno dobar vokal, kad je u pitanju etno muzika, izvorna muzika, a ova druga pesma je totalno loš izbor, tu si pokala neke stvari koje bi trebalo da kriješ, ali nisam htela da ti uzmem za zlo, da budem strogi sudija, neću da budem kao tvoja mentorka. Ja hoću da budem dobar čovek, kad ne valja, daću ne, ali ovo nisam htela da ti uzmem za zlo - rekla je Viki.

- Viki kad se ne bi hvalila... Sve što je rekao Despić od prve do poslednje reči bio u pravu, ti si jodlovanje prenela na drugu pesmu, međutim, postoje neki krugovi pre i neko pamćenje gde si bila savršena, znam da vam je pritisak preveliki, ako se to bude nastavilo sami ćete sebe da izbacite, srećno sine - rekla je Zorica.

- Neosprno da si ti odlična pevačica, neosporno da vladaš svim elementima koji se meni dopadaju, jedina stvar, počela si da muljaš tekst, ja ću vode a ti kolje, nije se čuo koren, zbog toga ću te kazniti, jer to je fušeraj. Stilka doteranost mora postojati, Jelena je fantastičan etno pevač, ali kad je pevala ovu pesmu... Moraš da radiš na nečemu što će se za par emisija gledati, šteta bi bilo da ne doteraš to do finala, srećno i bravo - rekao je Bosanac.

- Koliko si lepa, koliko si talentovana, pokidala si večeras - rekla je Jelena.

Autor: R.L.