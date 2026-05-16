Prošli krug si briljirao, a ovo nije tvoj pravac! Igor Lošić PONOVO U BARAŽU! (VIDEO)

Ovoga puta nije zasijao.

Naredni kandidat ove noći bio je Igor Lošić koji se predstavio pesmom Željka Samardžića "Ako odeš", a njegova mentorka je Zorica Bruncliik.

Nakon ovoga on je izveo pesmu Darka Radovanovića "Vreme da se rastaje", a potom su usledili glasovi žirija - on je dobio tri da, dok je samo Viki glasala negativno.

- Ti si u prošlom krugu blistao, briljirao, pevao si Baju i to mi je ostalo upečatljivo, mislim da je to tvoj pravac, i da to treba da guraš. Večeras nisi blistao, bilo je tu dobrih momenata. Ti jako lepo i scenično izgledaš, rođen si za scenu i sigurno ćeš napraviti posao, igledaš tako, imaš taj luk, držanje, stav, osmeh i to je činjenica, ali nije bilo za četiri. Bilo je neuverljivo. Prošli krug si pokidao. Ovo je sad bilo neubedljivo, imalo je sitnih falšića, ali u poslednjem refrenu je bio raspad i zakasnio si, zato je moje ne - rekla je Viki.

- Mislim da ti je loš odabir pesama, pogotovo druge, prošli put si imao mnogo bolji odabir, scenski si ti dobro odradio, ali bilo je naporno, struganje po lobanji, mislim da je ovo skroz pošten rezultat - rekao je Despić.

- Ja sve kontra mislim od ovog ćelavog demona, izbor pesama fantastičan, pesma od Darka Radovanovića je jedna od mojih omiljenih i samo veliki pevači mogu da pevaju Darkove pesme tako dobro. Pod dva, mnogo si lep, kad si izašao na scenu, to tvoje odelo, ta tvoja lepota, stas, držanje. Moram da kažem pored toga štop se muzika sluša, za jednu zvezdu je bitno i da lepo izgleda, da ima stila, da ima držanje, a ti stvarno imaš sve. Moram da ti kažem, ovo je drugi krug kako se ti meni jako dopadaš - rekla je Jelena.

- Ja ću još ovaj krug da govorim o stvarima koje mogu da se poprave i šta je to što je problem u pevanju, tebi su problem niske lage, ako su niske akcentovanje i dalje mora da postoji, problemi si i u drugoj pesmi i u niskim lagama. Mene šnajderaj, izgled i sve ostalo uz pevanje uopšte ne dotiče i to ne može da utiče na moju odluku o tvom glasu i tvom pevanju. Od sledećeg kruga neću komentarisati već ću samo glasati i reći to je to - rekao je Bosanac.

Ognjen je odlučio da Igor ipak mora u baraž.

