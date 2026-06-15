Vi ste meni isti! Maja totalno spustila loptu sa Aneli, posavetovala nju i Asmina da reše sve preko suda! (VIDEO)

Asmin nije ovo očekivao!

Naredni budžet dodelila je Maji Marinković.

- Majo kako gledaš ti na sve ovo što tvoj budući muž ili otac deteta govori? - pitala je Aneli.

- Ne planiram da pravim porodicu ni da se udajem nakon dva meseca. I ti i on ste ispali neozbiljni. Mislim da ste stavili neke druge stvari kao prioritet, a ne neke ključne stvari. Ja ne podržavam ovo, samo se ne mešam. Vi ste meni isti! Mene je Darko pitao kako komentarišem i ja sam rekla da je jedino rešenje sud. On ne želi sad, ali nisi ni ti želela prethodnih meseci. Odakle meni prvo da se mešam u te stvari?! - rekla je Maja.

- Trenutno nemamo sukobe, ali verujem da ćemo u budućnosti imati. Stanija je rekla neki dan da izlaziš iz svega, a ja ostajem. Mene i te kako čeka pakao jer je on otac mog deteta - rekla je Aneli.

- On je iz moje kuće otišao u rijaliti, ali ti da ponavljap moje reči zbog koje sam ja tri godine imala pakao i grižu savest. Dete će zauvek da te spaja sa njim - rekla je Stanija.

- Mislim da ti nije prijatno, ali mislim da si previše ponosna. Sa moje strane prema tebi nema ništa loše - rekla je Maja.

- Stanija zna biti zanimljiva u Odabranima, ali si namazana - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić