Ti si pokušaj Đedovića! Aneli pokušava na sve načine da ugasi Daču, pa se obrušila na Terzu: Sa Comarom ću se pomiriti, a ti ćeš ostati NN (VIDEO)

Tenzija na vrhuncu!

Aneli Ahmić je dodelila naredni budžet Mileni Kačavendi.

- Nema šta nisi izmišljala o nama u Narod pita. I Janjuš je potvrdio reči gde sam mislila da si u nekim stanjima, kad je rekao da si kirbi. Sve što sam ja govorila za tebe ispostavilo se da je istina,a to je potvrdio Janjuš. Tvoje dopisivanje sa Anđelom mi je sve potvrdilo. On ima 34 godine, tako mlad, a tako kvaran. Ne priliči jednoj normalnoj ženi da se dopisuje na taj načins a dečkom koji joj šalje polni organ. Ovo je tvoja najblamantnija sezona. Ja i ti nikad ne možemo biti bliske, jer znam da bi me izdala i prodala - rekla je Aneli.

- Ja sam sa njegovim roditeljima pričala na video poziv - rekla je Milena.

- Dačo je bio moj potrčko, ali je pre tri dana završio karijeru sa mnom. Služio si mi za neke stvari. Ti si samo pokušaj Đedovića. previše si sebi dozvolio i smanji strasti. Ljudi napolju te ne gotive, samo si jedan omražen lik - rekla je Aneli.

- Nju bi zanimala veza Asmina i Stanije jer tu može da bude žrtva - rekao je Dačo.

- Ti si edna p*ka, ti si jedan NN i zauvek ćeš ostati. Comara i ja ćemo se pomirti napolju. Samo pretiš svojim drugarima, a ti drugari nikad nikoga nisu takli. Tebe tvoji drugari gledaju kao sprdnju. Ti si jedan brđanin. Ti si jedan patlidžan mafija, tako si i građen i takvu facu imaš - rekla je Aneli.

- Obrij se i dođi - rekao je Terza.

Autor: A.Anđić