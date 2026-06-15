Ne može dalje od ovoga: Aneli dala Đukiću srednji budžet, a Sandri, sa kojom je on bio intiman VELIKI budžet! Blam! (VIDEO)

Šok!

Naredni budžet dodelila je Anastasiji Brčić.

- Kreni svojim novim putem! Imaš mene i budi jača. Pokušaj malo da se primiriš i smiriš mamu i tatu u Trebinju. Filipe, srednji budžet. Ja i ti smo provodili vreme, to nešto naše nije išlo. Ovi ljudi koji govore da foliram, ja sam iskrena i ti meni prijaš. Najbolji korak je što smo odlučili da se družimo, a emocije smo ostavili po strani. Verujem da bi imao s*ks sa mnom, ali ja ne želim sebi to da dozvolim kao ženi. Ovaj odnos do sad mi je najbolji. Moja Todara zaslužuje veliki budžet. Približila si mi se srcu. Kad god mi je teško našla si mi se. Prija mi tvoja energija - rekla je Aneli.

- Za mene je Aneli pobednica i veliki pozdrav za Situ - rekla je Todićeva.

- Bora srednji budžet. Mi imamo odličan odnos. Jedino sam ti zamerila što si Maju sačuvao, a mene ne - rekla je Aneli.

- Aneli spada u ljude koji su darežljivi, znam da ima dobru dušu! - rekao je Bora.

- Sofija mislim da si me izdala kad si rekla šta će njemu ženturača sa detetom. Viktore ti si jedina osoba koja je stala uz mene kad mi je bilo najteže i kad sam bila sama i uvek ću te ceniti! Vanjice tri hiljade. Imam dobro mišljenje o tebi, dobra si devojka i skromna. O tebi sam promenila mišljenje, mislim da si skromna devojka - rekla je Aneli, pa se osvrnula na Janjuša:

- Imam jako loše mišljenje o tebi kao o čoveku, spreman si da zagziš sve - rekla je Aneli.

- Moj ljubavni život je jako buran i ti si bila deo toga. Bila si jedna od retkih sa kojim sam bio u vezi. Jako mi je žao što ti moram reći da si na prvom mestu devojaka kojih me blam! Kad bih čuo da neko vređa dete od mog brata ili sestre... Malo uključi mozak! Ti si ga šetala i ti si ga odgajila kakav god da je!

Autor: A.Anđić