Dobila bi i veliki, ali zaslužuješ mali: Janjuš dao srednji budžet Dragani, bivšoj, pa opleo po Jovani advokatici: Ti si nenormalna, šta radiš ti?! (VIDEO)

Šok!

Ovonedeljni vođa Marko Janjušević Janjuš naredni budžet dodelio je Dragani Stojančević.

- Srednji budžet ću dati Dragani. Dobila bi možda i veliki, ali zaslužuješ mali. Ja ne zaslužujem da mi se ne obratiš, srednji dobijaš jer me je tvoja porodica dočekala i ispoštovala. Deluješ mi pogubljeno i nesrećno, ti si totalno druga devojka, a zašto je to tako, ne znam. Mislim da si neiskrena u ovom odnosu i da te to ne čini srećnom - rekao je Janjuš.

- Veliki budžet Filipu. Ja sa ljudima koji su mi dragi i koje volim, mogu da se čujem i u tri meseca. Filipe, znaš da te mnogo gotivim i da si mi baš dobar momak i drug i o tebi imam baš dobro mišljenje - rekao je Janjuš.

- Rado, mali budžet za tebe. Ušla si u rijaliti nadmeno, ovo nije zaj*bancija. Ti si dete od 18 godina, sa drugim ljudima mogu da se zaj*bavam i šalim, sa tobom izbegavam. Puna si nekih očekivanja, iako mislim da je bolje da malo sedneš i da se ne dižeš u nebesa, jer mislim da ćeš brzo pasti - rekao je Janjuš.

- Milosava, srednji budžet. Isto kul lik, za mene si dobar tip, iskreno, poštuješ me, ja volim ljude koji me poštuju - rekao je Janjuš.

- Mali Jovana advokatica. Iskreno, ne znam koja je tvoja svrha rijalitija trenutno, šta ti radiš?! Ja za tebe smatram da si ti nenormalna, ali mislim da jedna devojka i jedna žena da se ponaša kao ti, to je nešto što odavno nisam video. Tvoje ponašanje?! Ti sebe predstavljaš nekom veličinom ovde, kako si ti završila fakultet, ti i da završiš tri fakulteta sa ovim ponašanjem, niko neće verovati da si završila osnovnu školu - rekao je Janjuš.

- Nijednog momenta vi niste objasnili šta vam smeta, komentarišete sve vreme da sam nenormalna - rekla je Jovana advokatica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić