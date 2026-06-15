Aneli ovo nije mogla ni da sanja: Đukića stiglo kajanje, ponovo se izvinio Luki zbog svog postupka (VIDEO)

Šok!

Filip Đukić priznao je zbog čega se kaje.

- Jedino se kajem zbog onoga što se desilo sa Lukom. Sve je ispričano, ne može da se promeni, ali moramo to da prihvatimo, drugačije samo sebe mučimo. Ovo je za nauk ljudima koji ovo gledaju. Prema Aneli nisam imao nikakve afinitete, ali to nije opravdanje. Nikakvog izgovora nema niti treba da bude - rekao je Filip.

- Jedino se kajem zbog onoga sa Teodorom što je njena majka morala da gleda - rekao je Bebica.

- Ja se ne kajem ni zbog čega. Jedino se kajem što sam bio lakoveran i što sam dozvoljavao da me neki ljudi koriste za lične interese - rekao je Uroš.



Autor: A.Anđić