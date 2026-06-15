AKTUELNO

Zadruga

Aneli ovo nije mogla ni da sanja: Đukića stiglo kajanje, ponovo se izvinio Luki zbog svog postupka (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Filip Đukić priznao je zbog čega se kaje.

- Jedino se kajem zbog onoga što se desilo sa Lukom. Sve je ispričano, ne može da se promeni, ali moramo to da prihvatimo, drugačije samo sebe mučimo. Ovo je za nauk ljudima koji ovo gledaju. Prema Aneli nisam imao nikakve afinitete, ali to nije opravdanje. Nikakvog izgovora nema niti treba da bude - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jedino se kajem zbog onoga sa Teodorom što je njena majka morala da gleda - rekao je Bebica.

- Ja se ne kajem ni zbog čega. Jedino se kajem što sam bio lakoveran i što sam dozvoljavao da me neki ljudi koriste za lične interese - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Stiglo je gorko kajanje?! Aneli se osamila u pabu, lije gorke suze kao nikada (VIDEO)

Zadruga

Aneli ponovo povređena: Luka joj priredio novu izdaju, o ovome nije mogla ni da sanja! (VIDEO)

Zadruga

Drama na imanju! Aneli napravila poplavu u izolaciji suzama, stiglo je gorko kajanje?! (VIDEO)

Zadruga

Ovo nije mogla ni da sanja: Dača rešio da tuži Maju Marinković! (VIDEO)

Zadruga

Nije veren, nego overen: Zbog ove scene Aneli će krenuti para na uši, Luki ponovo popustile kočnice sa Majom! (VIDEO)

Zadruga

OTVORILA DUŠU! Aneli priznala da ju je stiglo GORKO KAJANJE zbog izdaje prijatelja, a onda je Ša otkrio da bi voleo da njegov drug ima Mioninu PRIVRŽE