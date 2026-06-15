Ostavila bih samo kraj: Sara dala javno obećanje mami i Muratu, rešila da skocka svoj život! (VIDEO)

Konačno!

Marko Janjušević Janjuš je naredni priznao zbog čega se kaje.

- Pre tačno deset meseci dobio sam poziv za Elitu 9. Ove godine se nijednog trenutka nisam pokajao što sam ušao u Elitu 9! Toliko sam srećan što sam ušao i ne pada mi na pamet da pomislim da se kajem - rekao je Janjuš.

- Ne kajem se zbog uvred ovde, ovi ljudi i jesu za vređanje - rekla je Sandra.

- Ja da mogu ja bih sve obrisala, ostavila bih samo kraj. Dozvolila sam sebi da budem sa osobama starijim od 20 godina. Doživela sam bruku i najveća poniženja, dovela sam majku u onakvu situaciju i nisam ih zaštitila kako sam trebala. Dozvolila sam da budem devojka na jedno vreče. Kajem sve zbog svega što sam ti loše uradila. Do kraja neću dozvoliti nijedno poniženje. Ne kajem se što sad imam ovakvu osobu - rekla je Sara.

- Ja sam baš ponosna na sebe, nikad nisam bila ozlojeđena. Ne kajem se ni što sam bila sa Ivanom i Filipom. Kajem se što nisam na vreme organizovala frizera - rekla je Vanja Prodanović.

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Autor: A.Anđić