DETE IM ISPAŠTA! Stanija smatra da Nora najviše ispašta zbog Asmina i Aneli, pa istakla da će situacija među njima kulminirati zbog Maje: AKO OSTANE SA NJOM, DURDŽIĆI I AHMIĆI ĆE ME PRAVITI OD BLATA! (VIDEO)

Dala svoj sud!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Staniji Dobrojević u emisiji ''Itbor potrčka'', kako bi dala sud o odnosu Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.

- Malena raste, a nije viđala ni oca, ni majku tri godine skoro. Asmin je u jednom trenutku spustio loptu sa Sitom, do poslednjeg dana, pre ulaska u ''Elitu 9''. Međutim, kada je ulazio, noć pre toga, on je pobesneo jer je čuo da će i ona ući, šta se desilo dalje, ne znam. Sve u svemu, katastrofa je odnos Aneli i Asmina, njima dete ispašta. Ja sam godinama čekala da se razreši njihov problem oko deteta. Umesto da rešavaju probleme oko deteta, ona se drndala ovde sa Fićkom. Ne mogu da govore da ih ne zanima taj problem, jer to je najveći njihov problem. On sad ima Maju, ni ne priča o Nori. Ja sam godine izgubila. Anei mi je rekla ''šta bi bilo da se Asmin pomirio sa Stanijom'', evo, ja kažem, bila bih najgora, ljubavica i sve loše. Aneli govori da ga Asmin ne zanima, ne može da je ne zanima, jer je on otac njenog deteta. Ako maja ostane sa Asminom, Ahmići i Durdžići će me praviti od blata - kazala je Stanija.

- Aneli i Asmin su identični, to moram da kažem. Oni kao da ne žele da reše problem oko Nore, već namerno nastavljaju da produbljuju problem. Devet meseci je predug period, da se najvažniji problem ne reši, ili makar ne pokuša da se reši. Imali su vremena da makar kolko-tolko budu dobri - kazao je Ivan.

Autor: S.Z.