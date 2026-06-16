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IZAZVALA RUSVAJ! Aneli izabrala potrčke, njena ŠOK ODLUKA potpuno rasprametila učesnike! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo niko nije očekivao!

Voditelj Milan Milošević dao je reč, ovonedeljnom vođi, Aneli Ahmić, kako bi imenovala ovonedeljne potrčke.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli, koga ćeš izabrati za ovonedeljne potrčke? - upitao je voditelj.

- Luka i Asmin su ovonedeljni potrčci. Moj bivši muž i moj bivši verenik. Želim da čujem mišljenje ljudu na ''Nominacijama'', da čujem šta učesnici misle o njihovom druženju - rekla je Aneli.

- Ma, ovo je sve glupo, veoma. Ne znam šta ona sada ovim pokušava, ja sam rekao šta mislim i o njem, ali i o njoj. Ostalo je mesec dana do kraja, a ona je rijaliti fanatik. Željna je da se komentariše taj odnos i da se stalno vraća na temu tu, odnosno proplost - rekao je Luka.

- Meni ovo ništa strašno nije. Luka se ovde pravda, sve vreme, kao da ga je poslala sa nekom ženom u izolaciju, a ne sa mnom - kazao je Asmin.

- To što ti od Maje ne smeš reč da progovoriš, nije moj problem - kazao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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