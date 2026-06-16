IZAZVALA RUSVAJ! Aneli izabrala potrčke, njena ŠOK ODLUKA potpuno rasprametila učesnike! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

Voditelj Milan Milošević dao je reč, ovonedeljnom vođi, Aneli Ahmić, kako bi imenovala ovonedeljne potrčke.

- Aneli, koga ćeš izabrati za ovonedeljne potrčke? - upitao je voditelj.

- Luka i Asmin su ovonedeljni potrčci. Moj bivši muž i moj bivši verenik. Želim da čujem mišljenje ljudu na ''Nominacijama'', da čujem šta učesnici misle o njihovom druženju - rekla je Aneli.

- Ma, ovo je sve glupo, veoma. Ne znam šta ona sada ovim pokušava, ja sam rekao šta mislim i o njem, ali i o njoj. Ostalo je mesec dana do kraja, a ona je rijaliti fanatik. Željna je da se komentariše taj odnos i da se stalno vraća na temu tu, odnosno proplost - rekao je Luka.

- Meni ovo ništa strašno nije. Luka se ovde pravda, sve vreme, kao da ga je poslala sa nekom ženom u izolaciju, a ne sa mnom - kazao je Asmin.

- To što ti od Maje ne smeš reč da progovoriš, nije moj problem - kazao je Luka.

Autor: S.Z.