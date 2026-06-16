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Totalni preokret! Aneli izabrala omiljenu osobu, Dačo podržao njenu odluku za izbor potrčka: Trebalo je Filip da bude, Luka bi se tresao (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

U toku je emisija ''Izbor potrčka'', a voditelj Milan Milošević najavio je koga je Aneli Ahmić izabrala za ovonedeljnu omiljenu osobu.

- Lepi Mića omiljena osoba - rekla je Aneli.

- Mogla je da povede Neria malo - dodao je Ivan.

- Trebao je Filip da bude omiljena osoba jer bi se Luka tresao. Potrčci su super. Luka je hteo da bude bolji od svega od Asmina, a Asmin mu uzeo najveću ljubav. Amsin se isprdao najviše sa Lukom. Ja i Asmin smo se sprdali sa Lukom. Napravio je sprdnjicu od njega. Maji se Luka nije svideo jer je Asmin anpravio isprdka od njega. Ti si njemu bio kuvar, a ona je bila Majina stilistkinja. Treba da budete tamo - rekao je Dačo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka i ja nismo najbolji prijatelji u rijalitiju. Ne kapiram Luku i Anitu. - rekao je Asmin.

- Ja tebe ne kapiram da ti više imaš problema sa Stanijom nego sa Aneli - dodao je Luka.

Autor: Teodora Mladenović

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