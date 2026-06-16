NE VOLIŠ GA, VEĆ UNIŠTAVAŠ! Stanija otkrila da se Mina i njoj poverila oko toga da Vitktora drži u šaci, Gagić zaurlao iz petnih žila na Vrbaški: TI SI BOLESNA DEVOJKA! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici u emisiji ''Pretres nedelje'', koji je prokomentarisao raskol Mine Vrbaški i Viktora Gagića.

- Mina je sada nabacila priču Viktoru kako se ona pipka i vata sa nekim muškarcem. Mina, njegova devojka je ostavila prostor sada da pomisle ljudi da je to istina - kazao je Bebica.

- To je bilo pre dve nedelje. U momentu kada smo Viktor i ja imali najgore svađe, kad sam se osećala najgore moguće - dodala je Mina.

- A ja? Da li je trebalo da ja govorim da si ti le*bejka iz osvete?! - dodao je besno Viktor.

- Meni je tada smetalo što mi nismo zajedno, što sa svima sedi, osim sa mnom. Rekla sam u besu da ću da ga zgadim naciji čitavoj. Dve nedelje sam bila besna. Stalo mi je do njega, mnogo me boli jer sam sada dala za pravo ljudima da komentarišu kako kometarišu - kazala je Mina.

- Ti si bolesna devojka - kazao je Viktor.

- Mene je bolelo samo što nije niko stao uz mene, ja nisam znala šta ću, iz besa sam rekla šta sam rekla - kazala je Mina.

- Meni je rekla da ima nešto da iznese, što bi ga toliko ogadilo ženama, da ga nijedna ne bi pogledala. Ja sam mislila da se nagli obrt i pomirenje desilo kada je Mina rekla da je u drugom stanju. E, sad, verovatno postoji mogućnost i da je zbog ucena. Ona je sada njega ovim ucenama napravila pe*erom. Ti njega ne voliš, ti ga uništavaš. Sujetna si, ne umeš da voliš - kazala je Stanija.

- Lagala sam, samo da ga povredim - kazala je Mina.

- Ponizila si Viktora, samo zbog tvoje sujete si lagala - kazala je Aleksandra.

- Debilko, jedna, ne dolazi mi više na oči. Što si lagala, što?! Samo da mi se osvetiš jer si mi pušila ku*ac?! Mrš bre - kazao je Viktor.

- Ljudi koji su bili pre u rijalitiju, govorili su mi da je Mina zlo, osoba bez srca i duše, spremna na sve i svašta. Ona je svojom izjavom doprinela da Viktor sada doživljava razne neprijatnosti zbog njene izjave. Nije mi jasno do koje granice sa svojim lažima Mina ide. Sve bi uradila zbog cilja, čak i uništila osobu - kazala je Sofija.

Autor: Pink.rs