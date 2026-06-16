SVE SE ORI ZA CRNIM STOLOM: Kaćavenda i Stanija u žestokom okršaju, sevnule prozivke sa obe strane, umešao se i Anđelo! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, dao je reč Mileni Kačavendi.

- Za to što si rekla da smo se celo leto dogovarali da gazimo Aneli. Danas je rekla da se Asmin sa nama celo leto dogovarao. Svako normalan se u Americi snaže za pet godina. Hoćeš da mi dozvoliš da pričam ili ćeš da skačeš ovde ko opičena. Sve što sam pričala stojim iza toga. Ja nisam nu branila nego sam zastupala stav. Slagala je utorak pred žurku. Pitala me je direktno za Anđela Rankovića. Ti si bolesna. Bile sm na prozoru i sedela je sama, ja krenula u kazino i prišla joj. Pitala si me jasno i glasno da li sam imala nešto sa Anđelom, odgovorila sam ti ne - rekla je Milena.

- Ti lažeš. Gledaš me u oči i lažeš - rekla je Stanija.

- Naš sukob je počeo od dana kada si ti meni rekla da si njima pevala dva jarana - rekla je Milena.

- Nisam im pevala nikada, bacam fore - rekla je Stanija.

- Ja sam ti rekla da sa Anđelom ništa nisam imala napolju. Rekla je da smatra da sam pre osmice bila sa Anđelom. Ovde je kukala i jaukala kako njoj mama i brat ovo gledaju. Videćemo klip sa prozora. U radiu je nisam nijednom uvredila. To je ista noć, isti bodi, ista garderoba kad je ona došla i slagala. - rekla je Milena.

- Ja ne lažem. Meni je to Terza rekao i ja verujem Terzi - rekla je Stanija.

- Ti i Viktor niste bili pomenuti, sve lažeš. Na prozoru lažeš da sam ti potvrdila da nikada ništa nisam imala sa Anđelom. - rekla je Milena.

- Mogla si da kažeš: ,,Stanija nisam imala ništa sa njim'' - rekla je Stanija.

- To sam ti u utorak na prozoru rekla. Sad me gledaš u oči i lažeš - rekla je Milena.

- Kada sam rekla ostvarena žena nisam udarala na majčinstvo. Mnoge stvari sam pored mog muškarca uradila sama. Nju je Asmin finansirao u 40 godina i da pravi Sboms. Počela si da mršavi od kad ti je Anđelo rekao da si debela - rekal je Milena.

- Ti treba Milena da ustaneš da kažeš mislim o tebi to i to, branila sam te lažno. - rekao je Anđelo.

- Ja nemam fejs lifting niti operisane listove koji su loše urađeni - rekla je Milena.

- Vas dve ništa ne pričate i sve vrtite u krug. Kako je moguće da je zpočet sukob u četvrtak, kako je moguće da ti uđeš tad u sukob sa njom. Ako je operisala listove nije ih juče radila nego je ušla tako ovde. Šest si meseci duvala Asminu, Staniji si tri meseca. Lažna si u svemu. - rekao je Anđelo.

Autor: Teodora Mladenović