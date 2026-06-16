MRTVE MI MAME, REKAO SI TO: Kačavenda se zaklela da joj se Dača poverio da je Sofiji dao pozajmicu, on zaplakao, pa kroz suze negirao njene navode: SESTRICE MI MOJE... (VIDEO)

Ko govori istinu?

Tokom emisije ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević je dao reč Dači Virijeviću, kako bi prokomentarisao sukob koji Stanija Dobrojević vodi na nekoliko frontova.

- Stanija nikako ne može fikus da bude. Aneli jeste zanimljiva, ali su svi oni, mislim na aktere, ovde jer zahvaljujući njoj. Ne mislim da je ona nebitna i fikus. Što se tiče Stanijinog sukoba sa Milenom, znao sam od starta da Kačavenda nema neko lepo mišljenje o Staniji. Milena odavno ima loše mišljenje o Staniji, imala je mnogo pre ovoga tokom radio-emisije nameru da krene da je vređa- Tokom radio-emisije, Kačavenda se upecala kada je rekla za određene učesnike da brane Maju, a ona se osetila uvređeno, pa je reagovala Kačavenda, izblamirala si se, sve svoje stavove si pogazila. Samo te gledam šta i kako govoriš. Milena se do daske ukanalila kada je rekla da ima loše mišljenje o Staniji. Čekala je samo sitnicu, da se uhvati za nju, kako bi isprozivala Staniju jer odavno ima potrebu da je uvredi - kazao je Dača.

- Dačo, loša ti je fora, ne možeš ti sa mnom te tvoje igre - kazala je Kačavenda.

- Dačo, zbog čega često dolazi do rasprava između Kačavende i tebe tokom radio-emisije? - upitao je voditelj.

- Ona je željna da učestvuje više od mene u samom pravljenju emisije. Ja sam svestan toga da ja učestvujem manje od nje u emisiji - rekao je Dača.

- Što ne kažeš da ti je Sofija uzela 500evra, tj. pozajmila? - upitala je Milena.

- Kunem se u sve na svetu, nije me pitala za pare. Ona je meni želela da kupi patike, a pare mi nije uzela. Ni ja, ni moja porodica nismo pozajmljivali Sofiji pare. Kunem se u celu svoju porodicu - kazao je Dača.

- Mrtve mi mame, rekao si mi to. Da si joj na karticu slao pare - kazala je Kačavenda.

- Kako tebe nije sramota, imaš li ti obraza? Sram da te bude, ja se kunem u svoju malu sestricu, nikada ti to nisam rekao. Kunem se u sestru koja ima tri godine, nikada ti nisam rekao da sam dao Sofiji jedan jedini dinar. Kunem se u celu svoju porodicu, evo, nek' sahranim svakog od njih ako lažem, nikada jedan jedini dinar nisam rekao da sam pozajmio Sofiji i nikada joj ništa nisam pozajmio - kazao je Dača.

Autor: S.Z.