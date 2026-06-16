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Postala kraljica poniženja: Mina sinoć optužila Viktora da voli muškarce, a od ranog jutra cvili za oprost (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nikad se neće promeniti?!

Mina Vrbaški nakon buđenja odmah se zavukla Viktoru Gagiću ispod pokrivača kako bi pokušala da mu se umiljava nakon što ga je prošle noći optužila da voli muškarce.

- Ti si rekla da sam ja p*der- rekao je Viktor.

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- Nisam rekla, prestani da pričaš to - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prestani ti da me praviš p*derom - rekao je Viktor.

- Ti sve možeš da budeš, ali p*der ne možeš. Pogrešila sam, bila sam ljuta i iskompleksirana - rekla je Mina.

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- Pa si htela da me napraviš p*derčinom? Ja sam bio povređen i sujetan, pa nisam to pričao - rekao je Viktor.

- Ne radi to - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta si htela, ne razumem? - upitao je Viktor.

- U tom momentu sam htela da stavim tebi do znanja da ja mogu da budem iznad tebe - rekla je Mina.

- Pa si htela da me napraviš p*derom - rekao je Viktor.

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- Nikada nisam rekla da si p*der, samo sam pričala za pipanje i to je to. Pomirio si se sa mnom jer je to bilo sve pre ovoga - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- A ne, ne. Pomeri se, hoću da p*šam. Treba da te bude sramota - rekao je Viktor i gurnuo Minu.

Autor: N.P.

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