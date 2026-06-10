Konačno odsvirala kraj: Mina rešila da odustane od borbe za pomirenje sa Viktorom! (VIDEO)

Više neće da se blamira!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Filip Đukić i Bora Santana. Oni su ugostili Minu Vrbaški koja je otkrila da je konačno donela odluku da odustane od Viktora.

- Ja sam malopre čula da se pričalo kod bazena da je stavio pare kod Stanije, a posle kažu da to nije tačno. On i ja nismo u vezi. Naš odnos se definitivno završio, presekla sam neke stvari i juče su se desile ozbiljne situacije - rekla je Mina.

- Pokazao je da se opustio i da je dobio vetar u leđa. On nije psovao devojke, ali je tebe počeo da psuje - dodao je Bora.

- Mi se juče na žurki nismo primećivali do nekih pola tri. Ja ovde nemam mržnju ni prema kome, oprostim svakome, pa onda i na svoju štetu. Ja sam čula kako je Sofija sipala Viktoru u usta, a ustvari je to bio Filip. Ja sam oprala sve gaće juče Viktoru. Čula sam da treba da igra sa Dušicom, pa sam bacila sve gaće i p*pizdela. Njemu je Dušica rekla da je učio sestru da p*ši k*rac, a on je sa njom baš hteo da igra - dodala je Mina.

- Ja neću da blejim kod bazena jer je ona tu, pa sam kod jezera. Pričao sam sa jednom osobom, a ona je otišla da govori loše stvari. Jedina osoba ovde osim Murata koja zna pod kolikim sam stresom i koja mi je prišla da pita kako sam je Stanija, a onda su se osobe sa Minom udružile da me ogade Staniji - rekao je Viktor.

- On je rekao da o Staniji zna stvari koje mogu da je ukanale - dodala je Mina.

Autor: A. Nikolić