Mina Vrbaški kreće da raskrinkava: Provalila tajni plan Anite i Luke, pa konačno provorila o svemu što zna o navodnoj aferi sa Reljom Popovićem! (VIDEO)

Više neće da ćuti!

Mina Vrbaški sklopila je sve kockice i skapirala da Luka Vujović i Anita Stanojlović njoj pakuju priče kako bi se oprali od njene navodne afere sa Reljom Popovićem.

- On je pripremio priču da skrene temu. On je znao da će doći dan kad ću morati da kažem da li više verujem Aniti ili Dači. Mislim da je napravio priču samo da me zaplaši. Ja sam rekla da znam momke, jedan mi se uvek javi... On sad kaže da sam ja 15 dana neverna, a mi(Viktor i ona) su 15 dana odvojeni od njih. Ja sam njoj pričala o mom bivšem, kako se završio odnos, da sam dobila batine, ali nisam ništa govorila da može da me ukanali. Meni se Viktor stvarno sviđa i ja sam se odvojila od svega. Mislim da svoja nedela žele da svale na mene - govorila je Mina.

- Verovatno hoće da okrenu priču - dodao je Mića.

- Da, meni je to u glavi. Ja sinoć nisam htela da skačem, ali mi u poslednje vreme nismo pričale. Viktor sve zna, ali neće da se meša. Sve što pričam sa Anitom, ja njemu sve kažem. To je počelo treći dan od ulaska, da ima pesma, da se viđala sa nekim. Ona je valjda htela da se pohvali, rekla je da ima priča koja će da zadrma ceo Balkan. Sve što je Dača rekao... Bio je blag. Pre dve, tri žurke je bilo da Tami baci lajk. Luka je sve znao za Relju. Dača je govorio Aniti da smiri Luku, zvao me je Dača i rekao mi je: "Reci Aniti da ova priča može da se zaustavi, ali da me Luka ne dira". Ja sam pričala sa Anitom, a ona mi je rekla da je sve rekla Luki i da je to ne interesuje. Luka je rekao ako se ispostavi da je to istina da više neće biti sa Anitom. Ona je tad išla ispod trema i plakala je, bilo je to skoro i govorila je da je Anđelo zaštićen - pričala je Mina.

- Ona stalno govori da bi naštetila sebi i da je on tera da šteti sebi - dodao je Mića.

- On hoće da okrene priču, to pokušava - govorila je Mina.

- Kad je bila priča za Relju pitao sam ga da li je znao za Relju, smejao se... - rekao je Lepi Mića.

- Ona i ja dugo nismo pričale jer smo bile odvojene - dodala je Mina.

Autor: A. Nikolić