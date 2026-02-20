On je ponižen muškarac od 40 godina! Aneli ubeđena da Luka traži spas od Anite, Vujović se ovom rečenicom ponovo izblamirao! (VIDEO)

Ne prestaje da se blamira!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić, kako bi prokomentarisala propast Luke Vujovića, njenog bivšeg verenika.

- Prošao je i bila mu je faca crvena, bio je ponižen muškarac. Pogledao je tu i osetila sam neku njegovu nemoć, bilo mi ga je žao. Devojčica od 23 godine da ponizi čovek od 40 godina, blam! Gledaju drugari šta on proživljava od devojke od 23 godine. Pogledao me kao da je tražio pomoć, ali ja mu pomoći ne mogu. Mislim da ga ona ucenjuje. Slušao je ovde i govorio je šta je ona radila. Poznata je po tome... - rekla je Aneli.

- Ona spominje fudbalera mog. Nikad u životu nije dobila ranije, dobila je sad deset dana ranije. Iako sam pogledao, nisak svesno nego sam bio u haosu. Sigurno nisam gledao iz sažaljenja - rekao je Luka.

- Bilo mi je žao, ali ko je on da ga žalim. Na kraju je uspela da ga izmanipuliše i da čoveku izbije pare- rekla je Aneli.

- Kaže da joj je žao njega... Baš ga vi žalite. On sam sebe treba da žali, toliko je prso s mozgom da sad kaže da joj je to prvi put da joj je ranije došlo, a zakačio je dve menstruacije. Da li je on uopšte normalan da pravi dete?! Ti nisi normalan! Sve što radiš je bolesno. Ti si jedan od najbolesnijih ljudi, to ću ti govoriti sve dok ne ukapiraš da si bolestan. Ona se nikad neće opametiti, ali na nju sam navikao. Oni su jutros nakon svega još dva sata pored mene rešavali probleme - rekao je Janjuš.

- Pričali smo normalno, nismo se vređali - rekao je Luka,

- Ja mislim da ima dobru dušu i negde se suzdržavam da je g*vno, ali je totalno poludeo - rekao je Janjuš.

Autor: A.Anđić