To nema ni da si Bog otac: Matora razvezala jezik, šokirana bahatošću Maje i Alibabe! (VIDEO)

Urnisala ih od ranog jutra!

Jovana Tomić Matora ćaskala je sa Dačom Virijevićem kada nije mogla da obuzda svoj bes zbog Maje Marinković i Asmina Durdžića koji su mnogo bahati, po njenim rečima.

- Nikad više nepoštovanja nego sada. Mina koja je omiljena spava u Odabranima, a Asmin i Maja potrčci spavaju u hotelu. Bože sačuvaj, to nikad nije bilo tako. Sve mogu da razumem da se neko izbori za hranu i piće, ali da ne prisustvuješ emisijama? To nema da si Bog otac, plus to samopouzdanje... Kaže Mića sinoć za Aneli: ''Došla si da zaradiš pare za svoje dete'', pa što kad je tukla Asmina i ostale nije razmišljala o parama? - upitala je Matora.

- Pre neki dan kad je Mina pravila haos u hotelu, meni Mića kaže: ''Uđi u hotel, ja ti dajem dozvolu''. On misli da sam ja glup, ko je on da mi daje dozvolu - rekao je Dača.

Autor: N.P.