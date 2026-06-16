Već spremna za raskid s Draganom? Matora se izlanula, ovim potezom sve otkrila! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Jovana Tomić Matora razgovarala je sa Dačom Virijevićem u Beloj kući, prilikom čega se izlanula da će možda ući u narednu sezonu i time automatski potvrdila da se nada da će je Dragana Stojančević ostaviti nakon ove sezone.

- Čujem ko ulazi sledeće godine, biće verovatno isto agresivni i posle trebaš da komentarišeš nekog? - upitala je Matora.

- Ko kaže da ću ja ući? - upitao je Dača.

- Ne pričam za tebe, kažem za sebe. Trebam da komentarišem kao nekog i dobijem šamar? - upitala je Matora.

Autor: N.P.