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Već spremna za raskid s Draganom? Matora se izlanula, ovim potezom sve otkrila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Šok nad šokovima!

Jovana Tomić Matora razgovarala je sa Dačom Virijevićem u Beloj kući, prilikom čega se izlanula da će možda ući u narednu sezonu i time automatski potvrdila da se nada da će je Dragana Stojančević ostaviti nakon ove sezone.

- Čujem ko ulazi sledeće godine, biće verovatno isto agresivni i posle trebaš da komentarišeš nekog? - upitala je Matora.

- Ko kaže da ću ja ući? - upitao je Dača.

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- Ne pričam za tebe, kažem za sebe. Trebam da komentarišem kao nekog i dobijem šamar? - upitala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.P.

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