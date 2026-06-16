Roni gorke suze: Aneli se totalno slomila zbog Alibabinog priznanja da joj neće dati Norin rodni list! (VIDEO)

Tužna!
Aneli Ahmić završila je u suzama zbog Asmina Durdžića koji ne želi da joj da Norin rodni list, te je ogolila dušu robotu Toši.
- Aneli, šta je bilo i zašto plačeš? - upitao je Toša.
- Ništa - rekla je Aneli.
- Da je ništa, onda ne bi plakala - rekao je Toša.
- Plačem zbog svojih problema - rekla je Aneli.
- Pun ti je kofer svega? - upitao je Toša.
- Ne bi mi bio pun kofer svega da ja nemam takve probleme - rekla je Aneli.
- Da li možemo da ih rešimo? - upitao je Toša.
- Ne možemo Tošo, ne možemo. Bliži se kraj i opterećena sam time kako ću i šta ću. Ne znam kako sve te obaveze uskladiti, sve me to muči. Ne mogu malu odvesti gde ja hoću i s njom otputovati gde hoću. Približava se kraj i sve me muči - rekla je Aneli.
- Kaži mi što si izabrala ove potrčke? - upitao je Toša.
- Pa zato što želim da čujem mišljenje ljudi o Asminu i Luki. Oni su bili krvni neprijatelji, a postali su najbolji prijatelji - rekla je Aneli.
Autor: N.P.