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Roni gorke suze: Aneli se totalno slomila zbog Alibabinog priznanja da joj neće dati Norin rodni list! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tužna!

Aneli Ahmić završila je u suzama zbog Asmina Durdžića koji ne želi da joj da Norin rodni list, te je ogolila dušu robotu Toši.

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- Aneli, šta je bilo i zašto plačeš? - upitao je Toša.

- Ništa - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da je ništa, onda ne bi plakala - rekao je Toša.

- Plačem zbog svojih problema - rekla je Aneli.

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- Pun ti je kofer svega? - upitao je Toša.

- Ne bi mi bio pun kofer svega da ja nemam takve probleme - rekla je Aneli.

- Da li možemo da ih rešimo? - upitao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne možemo Tošo, ne možemo. Bliži se kraj i opterećena sam time kako ću i šta ću. Ne znam kako sve te obaveze uskladiti, sve me to muči. Ne mogu malu odvesti gde ja hoću i s njom otputovati gde hoću. Približava se kraj i sve me muči - rekla je Aneli.

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- Kaži mi što si izabrala ove potrčke? - upitao je Toša.

- Pa zato što želim da čujem mišljenje ljudi o Asminu i Luki. Oni su bili krvni neprijatelji, a postali su najbolji prijatelji - rekla je Aneli.

Autor: N.P.

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