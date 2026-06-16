Mensur je za njega gospodin: Bori Santani pukao film, brutalno isprozivao Viktora! (VIDEO)

Nije uspeo da se suzdrži!

Bora Santana pobesneo je nakon što je video da je Viktor Gagić uzeo sve lubenice za sebe iz prodavnice, zbog čega ga je odmah isprozivao i uporedio sa Mensurom Ajdarpašićem.

- Tošo, promangupirali su se ovde mnogi, a pogotovo Viktor. Mensur je za njega gospodin, evo vidi kako je uzeo sve lubenice - rekao je Bora.

- Šta vam je bre, idemo za mesec dana kući i ješćemo napolju - rekao je Filip.

- Ne volim to bahanalisanje ovde, ispilili se tek ovde, a Filip kad je umakao prste u vegetu ovde, on nije ni postojao. Sada imaju sve ovde i opet im je malo - rekao je Bora.

Autor: N.P.