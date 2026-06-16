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Mensur je za njega gospodin: Bori Santani pukao film, brutalno isprozivao Viktora! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije uspeo da se suzdrži!

Bora Santana pobesneo je nakon što je video da je Viktor Gagić uzeo sve lubenice za sebe iz prodavnice, zbog čega ga je odmah isprozivao i uporedio sa Mensurom Ajdarpašićem.

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- Tošo, promangupirali su se ovde mnogi, a pogotovo Viktor. Mensur je za njega gospodin, evo vidi kako je uzeo sve lubenice - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta vam je bre, idemo za mesec dana kući i ješćemo napolju - rekao je Filip.

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- Ne volim to bahanalisanje ovde, ispilili se tek ovde, a Filip kad je umakao prste u vegetu ovde, on nije ni postojao. Sada imaju sve ovde i opet im je malo - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.P.

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